Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de FUNCAS y catedrático de análisis económico de la Universitat de València analiza en directo para Al Rojo Vivo los últimos datos del paro que hemos conocido este miércoles 3 de enero: el paro en España ha bajado un 4,6% y en 2023 se crearon casi 540.000 puestos de trabajo.

Para el experto, esta valoración es positiva. "Los datos del conjunto del año son positivos. Se esperaba esta creación de empleo pero no así. Y además ha sido prácticamente a lo largo de todo el año. Es cierto que hay señalas que tenemos que seguir de cerca por esa ralentización de la economía que viene fundamentalmente del exterior", ya que son "los países que tienen más industria los que están sufriendo"

Mientras que -según explica Carbó- nuestros servicios son productivos y un sector turístico con fortaleza, que va a seguir teniendo durante este 2024.

Porque desde la pandemia, explica el experto, "la gente prefiere gastar una parte mayor de sus ingresos en ocio y en turismo y eso beneficia a nuestro país. No obstante, estamos empezando un periodo de ralentización que no será muy grave a lo largo del 2024, si no pasa nada".

