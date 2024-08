El Gobierno ha asegurado que trabaja para presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, acordes con la coyuntura económica; y ha afirmado que mantiene la "mano tendida" a los grupos políticos para sacar las Cuentas públicas del próximo año.

Sin embargo, parece que no será sencillo, y es que Junts se ha desligado del Ejecutivo asegurando que "no son socios" y complicando la aprobación de los Presupuestos.

Miguel Sebastián ha analizado en Al Rojo Vivo qué ocurriría si, finalmente, el Gobierno no logra los apoyos suficientes para sacarlos adelante. "No pasa nada, no es ningún drama", ha asegurado.

El economista ha destacado que los Presupuestos de 2023 eran muy "expansivos", por lo que todavía hay mucho margen de maniobra para conseguir "los objetivos económicos mediante real decreto ley".

Sin embargo, aunque desde el punto de vista económico ha señalado que no es ningún problema, Miguel Sebastián ha reconocido que, políticamente, esto siempre supone "un cierto fracaso".