El curso político ha empezado este martes el curso político con sed de venganza contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña. Su guerra ya la ha empezado en el Congreso de los Diputados, desligándose del Ejecutivo central y poniendo en duda la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Sobre si votarán 'no' a todo, fuentes de la formación catalana han señalado a laSexta que dependerá de si beneficia a "Cataluña o no".

Pese a que el Gobierno, tal como trasladó este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, cree que se podrán aprobar porque se está "en tiempo y forma", los de Carles Puigdemont han comenzado el curso político pidiendo explicaciones y con un aviso: "No somos socios".

Así lo dejó claro este martes la diputada de Junts en el Congreso, Marta Madrenas i Mir. "No somos socios de este Gobierno. Solo nos interpelan Cataluña y los catalanes. No sé a qué se debe esta vocación suya de siempre irnos uniendo cuando saben que no es así", ha asegurado, tras su intento, sin éxito, de hacer comparecer al presidente Pedro Sánchez y a cuatro de sus ministros en la Cámara Baja. Ahí el apoyo de ERC, aunque tambalea, y de PNV han sido claves.

Fuentes de la formación catalana, sobre si la tónica general va a ser votar 'no' a todo, han señalado a laSexta que "pieza a pieza". "Solo tendremos en cuenta si lo que se vota beneficia a Cataluña o no", han añadido, asegurando que "todo lo que sea café para todos, votarán en contra", así como "todo lo que suponga invasión de competencias". Lo mismo, apuntan, a "todo lo que sea incrementar los agravios en Cataluña". "Como hemos hecho hasta ahora. Es fácil", han zanjado.

Junts y Podemos, socios de investidura del Gobierno, se han apartado del resto de aliados parlamentarios del Ejecutivo en la Diputación Permanente del Congreso, donde este martes se debatían diez peticiones de comparecencia solicitadas por el PP. Ninguna de las comparecencias ha salido adelante y, por tanto, el presidente del Gobierno no tendrá que acudir a dar cuenta en la Cámara Baja sobre la posición de España en Venezuela o la crisis migratoria.

Tampoco será llamada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hablar de la financiación singular en Cataluña, pese a que Junts ha apoyado al PP en su petición de explicaciones, tras negar la vicepresidenta primera que el PSC haya pactado con ERC un concierto para Cataluña, como sostienen los republicanos.

El grupo de Carles Puigdemont ha apoyado también la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, respecto a la que se ha abstenido Podemos, sin que en todo caso haya salido adelante.