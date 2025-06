¿Qué impacto puede tener para España a nivel comercial la amenaza de Trump? El análisis de José María Camarero

Donald Trump amenaza a España con represalias comerciales tras el 'no' de Pedro Sánchez a pagar el 5% del PIB en defensa: "Es terrible. Les vamos a hacer pagar el doble", advirtió Donald Trump: "Su economía va muy bien, pero es el único país que no está pagando, no sé qué está pasando. Me gusta España, pero es el único país de todos que se niega a pagar. Es injusto", añadió el mandatario norteamericano.

¿Pero realmente puede Donald Trump hacer que España pague el doble por no plegarse a sus deseos de pagar un 5% en defensa? "Nos puede hacer pagar", afirma el periodista económico, José María Camarero, de ABC. "No digo el doble porque los aranceles son muy complicados, ya que la política comercial depende de la UE y Trump no puede establecer una medida en aranceles contra España", añade el periodista.

"Pero hay temor entre buena parte de las grandes empresas con intereses en EEUU que me lo están reflejando, desde que Trump pronunció esas palabras, en el sentido de que por ahí sí que puede hacer daño Trump", afirma el periodista.

Es decir, según Camarero, "puede limitar los negocios, paralizar las inversiones y poner muchas trabas a todo tipo de proyectos que hay en EEUU por parte de muchas empresas españolas: energéticas, empresas de obras públicas, bancos, maquinarias... Lo que puede hacer Trump a esas empresas es ir ralentizando esos proyectos, y ahí sí puede hacer daño, no tanto con los aranceles".