¿Por qué el Gobierno descarta la cuestión de confianza propuesta por Junts? Monrosi responde

El periodista ha señalado que el PSOE está intentando que sea Junts el que encuentre una salida para "reformular" esa proposición y evitar así una imagen de ruptura. "El Gobierno no va a aceptarla tal y como está redactada", ha indicado.

José Enrique Monrosi ha indicado que el PSOE está intentando "desactivar" la cuestión de confianza propuesta por Junts. "No tiene sentido político ni recorrido parlamentario", ha asegurado.

De esta forma, ha explicado que están negociando al más alto nivel para que sea Junts el que encuentre una salida para reformular esa proposición y evitar así una imagen de ruptura. "No van a aceptarla tal y como está redactada", ha señalado.

En cuanto a la razón por la que el Gobierno descarta la cuestión de confianza, Monrosi ha indicado que lo que el Ejecutivo argumenta es que supondría "violentar las propias normas parlamentarias y las atribuciones que tiene el presidente del Gobierno", recordando que esta es una competencia exclusiva suya.

"Sentaría un precedente que abriría la puerta a que cualquier grupo parlamentario presente proposiciones no de ley, invadiendo competencias que no le son propias", ha destacado. Por tanto, lo que ahora busca el Ejecutivo es evitar el choque con Junts y encontrar una salida pactada para que "no salte todo por los aires".