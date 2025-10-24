¿Qué consecuencias penales tendría el posible borrado de pruebas de los cribados de cáncer de mama? La explicación jurídica de Joaquim Bosch

El magistrado valora en este vídeo la nueva investigación que ha abierto la Fiscalía de Sevilla a raiz de una denuncia de Amama, que alertó del supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La Fiscalía de Sevilla ha abierto nuevas diligencias de investigación por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que alertó del supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Se trata de una investigación independiente de la que también ha iniciado recientemente la Fiscalía de Andalucía, tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama, y que ya ha reclamado información a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

En el caso de que hubiera habido borrado de historiales o pruebas médicas, ¿tendría esto consecuencias penales? "Cualquier destrucción de un documento por parte de un empleado público será una conducta delictiva", explica el magistrado Joaquim Bosch, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Pero lo que ocurre, en este caso, es que "la Junta ha avanzado información en la que indica que se han seguido unos protocolos en función de una doble prueba, lo que no significa que se haya destruido ningún documento, sino que la historia clínica se ha realizado correctamente", continúa explicando el magistrado.

Por ello, añade que es importante ver "las diligencias que practique la Fiscalía para determinar si ha habido destrucción documental o alteración", que "esta sí podría ser una conducta delictiva, castigada con prisión de hasta cuatro años", afirma Bosch. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su explicación e intervención.

