Pulido cree que la respuesta de Irán al ataque de EEUU e Israel "está siendo muy débil": "El contragolpe es ridículo"

¿Qué ha dicho? El analista en defensa, en Al Rojo Vivo, apunta a que la ofensiva en el país persa se ha retrasado tanto ante el temor a "un gran contraataque": "Durante casi dos meses han llevado al Golfo sistemas antimisiles".

Estados Unidos e Israel han atacado Irán. Han bombardeado Teherán, con el objetivo de acabar con el régimen de los ayatolás. Con la intención de terminar con esa expansión nuclear de los iraníes. El contragolpe del país persa no se ha hecho esperar, con ofensivas tanto en territorio hebreo como en bases militares estadounidenses en lugares como Abu Dhabi o Bahrein. Sin embargo, Guillermo Pulido, analista en defensa, considera "ridículas" esas acciones.

"La respuesta iraní está siendo muy débil. Se decía que tenían miles y miles de misiles pero los lanzamientos son aislados", ha expresado en el especial de Al Rojo Vivo.

Y es que ha expuesto que EEUU e Israel temían la respuesta de Irán: "Si el ataque se ha retrasado tanto es porque durante casi dos meses han llevado sistemas antimisiles al Golfo en caso de un gran contraataque. Sin embargo, la cantidad de misiles que están aterrizando son muy pocos y hay pocos disparos de sistemas antimisiles. El contragolpe es ridículo, es muy pequeño".

En ese sentido, ha apuntado a un posible "cambio de guardia" en la elección del momento del ataque: "Estarían esperando cuando los operarios de radares o de sistemas de misiles cambiasen. Habrá sido algo de eso, de lanzar ataques preventivos a esas horas".

