El pronóstico de Pedro Vallín sobre el fiscal: "No descartaría una condena porque al Supremo le he visto hacer cosas que son de dudosa defensa"

El periodista Pedro Vallín analiza en 'Al Rojo Vivo' el caso del fiscal general del Estado, al que el juez del Supremo, Ángel Hurtado, ha abierto juicio oral. En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

Sobre la posición del fiscal general del Estado, al que el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha abierto juicio oralpor un presunto delito de revelación de secretos, el periodista Pedro Vallín señala en Al Rojo Vivo que "hay que medir el mal menor", donde cada uno, como es lógico, "tiene su propia opinión".

Esto es, según explica el periodista, "el mal menor puede ser o bien que la institución está manchada mientras él está imputado. Además, yo no descartaría una condena porque al Supremo le he visto hacer cosas que son de dudosa defensa; bien o consolidar que tú puedes denunciar al fiscal y, con eso, si se admite a trámite la denuncia, cargarte al fiscal".

Y entre esas opciones, asegura tajante Vallín, "yo sé con cuál me quedo": "Prefiero que resista el fiscal porque la solidez institucional significa que no te puedas llevar por delante la Fiscalía por una denuncia peregrina como es una filtración". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

