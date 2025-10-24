La reflexión de Marta García Aller sobre cómo la edad de acceso a la primera vivienda no deja de retrasarse: "España, un país de propietarios de más de 45 años"

La periodista ha analizado los últimos datos sobre vivienda en España: "La narrativa triunfalista que escuchamos al Gobierno, diciendo que la economía va como un cohete, se queda en nada e incluso genera indignación en una sociedad que ve cómo el sueldo se lo lleva el alquiler o la hipoteca".

En Al Rojo Vivo, la periodista Marta García Aller ha analizado los últimos datos sobre vivienda en España. Por un lado, el precio del alquiler se ha disparado un 33% entre 2013 y 2023; por otro, las cifras muestran que la edad de acceso a la primera vivienda no deja de retrasarse. Según el Consejo General del Notariado, mientras en 2007 la media se situaba en los 40 años, en 2025 alcanza ya los 47.

García Aller ha calificado esta situación como "un problema estructural en Europa, pero mucho más agudo en España".

"La narrativa triunfalista que escuchamos al Gobierno, diciendo que la economía va como un cohete, se queda en nada —ha señalado— e incluso genera indignación en una sociedad que ve cómo el sueldo se lo lleva el alquiler o la hipoteca. Mucha gente piensa: ¿de qué sirve que la economía vaya bien si no puedo construir un proyecto de vida?".

Madrid, Barcelona y Lisboa son, según recordó la periodista, las ciudades europeas donde más porcentaje del salario se destina a la vivienda, lo que provoca que "millones de proyectos de vida se frustren y aumente la desigualdad, especialmente la intergeneracional".

"Siempre se ha dicho que España es un país de propietarios —añadió—, pero en realidad lo es de mayores de 45 años. Las generaciones más jóvenes llegaron a la edad adulta cuando acceder a una vivienda ya era casi imposible".

Todo esto, concluye García Aller, alimenta la desilusión con el sistema y explica en parte los resultados de las encuestas de voto: "Luego nos preguntamos por qué sale lo que sale".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.