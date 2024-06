La periodista Angelica Rubio, directora de El Plural, sostiene, acerca del ultimátum que dio Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijoo para renovar antes de julio el CGPJ, que "lo que no quiere el PSOE es que los jueces se constituyan en un poder paralelo al margen del Congreso de los Diputados" porque "la Constitución establece que toda la soberanía popular radica en el Congreso de los Diputados", añade Rubio.

Es por ello que afirma la periodista, ¿qué pasa, que los jueces son dios y están por encima del rey y del presidente del Gobierno y se pueden constituir en un poder paralelo al margen del Congreso?" En todos los países democráticos hay un sistema de contrapeso y los jueces no pueden estar al margen de la soberanía popular que establece la Constitución que es lo que quiere un sector de la judicatura".

Y de este modo, alude directamente al PP que lleva cinco años bloqueando el CGPJ y no cree que el líder del PP vaya a llegar a un acuerdo ahora para renovar el organismo de los jueces. "El PP incumple la Constitución y toma como rehén porque le interesa el CGPJ", señala Rubio añadiendo cuál es "su pronóstico" sobre esto (y no es precisamente optimista).

"Feijoo no va a renovar el CGPJ porque el ala dura de su partido y el ala dura de la judicatura, que es más beligerante contra el Gobierno que muchos dirigentes del PP, no le van a dejar", finaliza la periodista, asegurando no obstante que "ojalá me equivoque".