El mensaje de Pedro Sánchez este miércoles no ha podido ser más claro: antes de final de este mes, PSOE y PP han de acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De no lograrse, el Gobierno presentará su propia propuesta para "desbloquear esta situación", la cual pasa por revisar la potestad del Consejo de realizar los nombramientos de las altas instancias judiciales del país para hacerla "más objetiva y más transparente".

Pese a decir en un primer momento que no aceptarían ningún ultimátum de Sánchez, lo cierto es que el PP ha aceptado retomar las negociaciones con los socialistas para renovar un órgano que lleva más de 2.000 días caducado. Eso sí, los 'populares' han puesto sus condiciones, pero ni siquiera son nuevas en el escenario en el que nos encontramos.

Hasta en tres ocasiones se vieron Félix Bolaños, Esteban González Pons y Didier Reynders, comisario de Justicia europeo, para abordar el desbloqueo del órgano. Tras no alcanzarse acuerdo alguno, los encuentros quedaron estancados, situación a la que no ayudó que Reynders se presentase a las elecciones a secretario general del Consejo de Europa. Esto provocó que la vicepresidenta comunitaria, Věra Jourová, sustituyese a Reynder, pero lo cierto es que, de momento, no ha tenido que intervenir en este conflicto entre los dos grandes partidos políticos de España.

Ahora, Bolaños ha mensajeado a González Pons para retomar estas conversaciones, pero los 'populares' piden de nuevo el comodín de la mediación europea para verse con el Gobierno este mismo viernes. Lamentan que Sánchez haya recurrido a un "chantaje" con el objetivo de "desestabilizar la negociación", según trasladan fuentes 'populares' a laSexta. Es decir, aceptan volver a sentarse en la mesa con los socialistas, pero de nuevo con un tercer miembro en la mesa.

A la espera de lo que diga Jourová sobre su asistencia (o no) a dicha reunión, lo cierto es que Sánchez ha logrado volver a situar la renovación del CGPJ sobre la mesa del tablero político tras meses en los que pasó a un segundo plano. El presidente del Gobierno lamentaba que estuviésemos ante "el día de la marmota", recordando que han aceptado "todas las mediaciones" de Europa propuestas desde el PP. "Después de la de la Comisión Europea, solo nos falta el secretario de Naciones Unidas para poder mediar", ha ironizado Sánchez.

Cabe recordar que el PSOE prefiere renovar a los miembros del CGPJ antes de abordar una reforma en su proceso de elección, postura que coincide con Europa, mientras que el PP cree que ambas negociaciones han de ir en paralelo. Solo el tiempo dirá cuál de las dos versiones se impone, si es que lo hace alguna.

Mientras tanto, nueva bronca en el Congreso

La tensión no ha desaparecido del Congreso de los Diputados, donde este miércoles se ha celebrado una nueva sesión de control al Gobierno en la que el PP ha atacado con todo contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, así como contra la amnistía o el triunfalismo económico del Ejecutivo.

María Jesús Montero ha sido una de las protagonistas de la sesión, con sus comentarios dirigidos a Sánchez y a los 'populares' colándose por el micrófono del presidente del Gobierno. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha dirigido sus ataques contra Yolanda Díaz, a quien considera una "vicepresidenta fija discontinua".

"¿Cuánto vale la palabra de un Gobierno que dijo que iba a perseguir la corrupción y ahora la ampara?", se preguntaba Elías Bendodo, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, siendo especialmente dura en su réplica: "No le acepto, no le consiento que hable de que es un Gobierno de la corrupción".