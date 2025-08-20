Bernardos llama a una España solidaria ante los incendios: "Es necesario traspasar recursos de las grandes ciudades a los pequeños municipio"

En Al Rojo Vivo, el profesor de Economía propone su visión para afrontar los incendios: trasladar el foco de las grandes ciudades a las pequeñas poblaciones y buscar formas de hacer sostenible la vida en ellas.

Ante los incendios que arrasan España, surge la pregunta: ¿cómo proteger la vida, la economía y la masa forestal sin quedarnos sin nada? Mientras algunos apuestan por limpiar los montes y otros por reforzar la prevención, Gonzalo Bernardos se suma al debate en Al Rojo Vivo.

Para él, la clave está en la solidaridad nacional: "Hay que transferir recursos de las grandes ciudades a los municipios pequeños, para que puedan mantener los bosques limpios y libres de maleza".

Bernardos advierte que esta tragedia es "una mala pasada bestial para la gente que vive en los pueblos" y llama a centrar la atención en ellos. "Todos nos beneficiamos del cuidado del medio ambiente. Una España más justa es la que protege a sus pequeñas poblaciones y hace sostenible la vida en ellas", subraya.

Y añade que para que la vida en estos municipios sea sostenible, sus habitantes deben poder vivir del bosque, ya sea cuidándolo, aprovechando la madera o impulsando el turismo: