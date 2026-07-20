Ahora

EN DIRECTO

España, campeona del mundo, regresa a Madrid para celebrar su segundo Mundial

Al Rojo Vivo

La promesa del padre de Lamine Yamal al dueño de un bar en Rocafonda tras ganar el Mundial: "Me traerá una camiseta con las dos estrellas"

Juan Carlos, propietario de un bar en el barrio de Mataró en el que creció la estrella de la Selección, asegura que Lamine "no ha estado en plan estrella, pero lo he visto bien" en el Mundial.

MVT BAR LAMINE

Un Mundial y una Eurocopa a sus 19 años. Es el espectacular palmarés de Lamine Yamal, que este domingo ganó en Nueva York su segundo gran título con la selección española tras hacerse la Roja con la segunda estrella al imponerse a Argentina.

Al Rojo Vivo ha comprobado de primera mano cómo se ha vivido en Rocafonda, el barrio de Mataró en el que se crio Lamine, que su vecino más ilustre se haya convertido en campeón del mundo.

Juan Carlos, propietario de un bar en el barrio, recuerda que Yamal "venía con la pelota de pequeño" a su bar, al que acudía su padre cada día a tomar café. Juan Carlos resalta que "no ha estado en plan estrella, pero lo he visto bien" en la Copa del Mundo.

Además, explica que el padre del '10' del Barça le ha hecho una promesa tras la consecución del segundo Mundial de España: "Me traerá una camiseta con las dos estrellas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. España está de nuevo en la cima del mundo: un gol de Ferran Torres da a la Selección el segundo Mundial de su historia
  2. Trump niega "tensiones" con España tras el triunfo de la Selección en el Mundial: "Los he felicitado por tener un gran equipo"
  3. Muere un menor de 13 años durante la celebración por el Mundial en Ciudad Rodrigo (Salamanca) tras derrumbarse una fuente
  4. Julio Martínez se hace un Aldama: envía un escrito al juez Calama donde asegura que Zapatero sí medió en el rescate de Plus Ultra
  5. El incendio en la Sierra Norte de Guadalajara ya ha arrasado 26.000 hectáreas y desplaza a 1.200 personas
  6. Andy Burnham toma posesión como primer ministro del Reino Unido con la promesa de "reorientar" el país