La promesa del padre de Lamine Yamal al dueño de un bar en Rocafonda tras ganar el Mundial: "Me traerá una camiseta con las dos estrellas"

Juan Carlos, propietario de un bar en el barrio de Mataró en el que creció la estrella de la Selección, asegura que Lamine "no ha estado en plan estrella, pero lo he visto bien" en el Mundial.

Un Mundial y una Eurocopa a sus 19 años. Es el espectacular palmarés de Lamine Yamal, que este domingo ganó en Nueva York su segundo gran título con la selección española tras hacerse la Roja con la segunda estrella al imponerse a Argentina.

Al Rojo Vivo ha comprobado de primera mano cómo se ha vivido en Rocafonda, el barrio de Mataró en el que se crio Lamine, que su vecino más ilustre se haya convertido en campeón del mundo.

Juan Carlos, propietario de un bar en el barrio, recuerda que Yamal "venía con la pelota de pequeño" a su bar, al que acudía su padre cada día a tomar café. Juan Carlos resalta que "no ha estado en plan estrella, pero lo he visto bien" en la Copa del Mundo.

Además, explica que el padre del '10' del Barça le ha hecho una promesa tras la consecución del segundo Mundial de España: "Me traerá una camiseta con las dos estrellas".

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