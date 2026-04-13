Maestre analiza la derrota de Orbán en Hungría: "Son más relevantes las consecuencias de su derrota que los motivos de por qué no le han votado"

"Esta derrota tiene una trascendencia a niveles europeos muy relevante, por lo que suponía Orbán de quintacolumnistas en la UE y por la importancia que tiene en su ascendencia sobre la extrema derecha a todos los niveles en toda Europa", afirma en este vídeo el periodista Antonio Maestre.

El conservador Péter Magyar ha arrasado a Viktor Orbán en las elecciones de Hungria celebras este domingo. El partido del ultraderechista se ha quedado como segunda fuerza política con solo 55 asientos, mientras que el Movimiento Nuestra Patria ha conseguido seis escaños. El periodista y escritor Antonio Maestre analiza esta contundente derrota de la extrema derecha en Hungria.

"Es evidente que esta derrota tiene una trascendencia a niveles europeos muy, muy relevante, por lo que suponía Orban de quintacolumnistas en la Unión Europea (UE) y por la importancia que tiene en su ascendencia sobre la extrema derecha a todos los niveles en toda Europa", afirma.

Así, está de acuerdo Maestre en que, como asegura el politólogo Lluís Orriols, las causas por la que ha ganado Magyary y, por ende, ha perdido Orban, son económicas, sin embargo, "creo que son más relevantes las consecuencias que puede tener su derrota, y creo que por eso es de celebrar, independientemente de lo que pensemos de Magyar", señala el periodista. Es decir, "no tanto quién ha ganado, sino quién ha perdido y lo que supone quién ha perdido para el resto de la extrema derecha europeas".

Porque "es evidente", recuerda por su parte Antonio García Ferreras, que con esta derrota de Orbán, "han perdido Donald Trump y Vladimir Putin, los dos al mismo tiempo. Hace tan solo unos días nos enterábamos de cómo Orban y su gente informaban en las reuniones de la Unión Europea y del Consejo de la Comisión Europea, directamente, a los rusos".

Y es que, según añade y analiza Maestre, "por encima de todo existe una internacional ultraconservadora que puede vincular también a Trump y a Putin, porque tienen un objetivo común que es ir contra las democracias liberales, contra el pensamiento que consideran demasiado liberal, como hoy ha calificado Donald Trump al papa León XIV. Y todos ellos han tejido una alianza internacional".

Pero es importante dejar claro que "Viktor Orbán es como el patriarca de las extremas derechas europeas", afirma el periodista. Esto es, "casi todas las políticas de índole social, entendidas como políticas de familias, que tienen todas las extremas derechas europeas, beben de aquello que ha hecho Viktor Orbán en Hungría y su caída, obviamente, es un golpe a la línea de flotación, que está además muy vinculada en España a Vox".

Las consecuencias de la derrota de Orbán en Vox

En España, PP y PSOE han celebrado la derrota de Orbán, mientras que el único partido que está absolutamente incómodo y enfadado es el partido de Abascal por la supuesta financiación que recibiría del partido húngaro.

Y no solo, explica Maestre, "por el préstamo que le dio el banco del amigo de Viktor Orbán a Vox. Es que el lobby de Fidesz (el partido de Orbán) tiene una sede en Madrid que la dirige el que era director de comunicación de Viktor Orbán y que está directamente vinculado con Disenso y con Jorge Martín Frías. Es que son uno solo".

Entonces, "habrá que ver algún día la financiación de esos dos lobbies. Pero, obviamente, la caída de Viktor Orbán es la caída en desgracia de Vox", añade Maestre, quien recuerda que "la deriva de radicalización de Orbán" vino precisamente desde el año 2010, "cuando Orbán gobernaba en coalición con Jobbik, que era un partido neonazi".

"Y si miras cuáles eran los procesos de radicalización de Orbán, por su unión con Jobbik, se pueden sacar muchas similitudes con las que tiene el PP y Vox. Seguir a Orbán desde el año 2010 ayuda mucho en España", concluye Maestre. En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo y con detalle su intervención y análisis.

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