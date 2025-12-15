Monrosi, ante el balance de fin de año de Sánchez: "Estamos viendo a un presidente muy alejado de cualquier expectativa de revolución"

El periodista dibuja a un presidente lejos de cualquier intento de giro político o revulsivo que permita encauzar la legislatura hacia una nueva etapa. "Estamos viendo a un presidente ponerse la capucha, aguantar bajo el chaparrón y resistir hasta que escampe".

José Enrique Monrosi, periodista de 'elDiario.es', ha analizado en Al Rojo Vivo el discurso de Pedro Sánchez en uno de los momentos más delicados de la legislatura, marcado por las denuncias de acoso y los casos de corrupción. En su intervención, el presidente volvió a reivindicar el papel del PSOE como impulsor del feminismo —"hemos abierto el camino, siempre somos los primeros"— y recuperó el debate sobre la abolición de la prostitución.

Para Monrosi, se trata de una maniobra ya conocida: "Es un conejo sacado de la chistera, bastante recurrente cuando el PSOE se ve contra las cuerdas por este tipo de escándalos". Recuerda que el partido ya recurrió a esa estrategia cuando salieron a la luz los audios de José Luis Ábalos.

El periodista dibuja además a un presidente lejos de cualquier intento de giro político o revulsivo que permita encauzar la legislatura hacia una nueva etapa. "Estamos viendo a un presidente ponerse la capucha, aguantar bajo el chaparrón y resistir hasta que escampe", resume.

Monrosi reconoce que esa estrategia ya le funcionó en verano, pero duda de que ahora esté en la misma situación. "Se habla de mentira y de fango, pero si todo fuera mentira y fango, el presidente y el Gobierno no estarían contra las cuerdas", sostiene. Y concluye: "Si están contra las cuerdas es porque lo que está pasando no es mentira ni fango, sino verdad".

