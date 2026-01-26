El portavoz de Renfe admite la gravedad de la situación en Rodalies: "Hay preocupación y ocupación"

De cara a los próximos días, Carmona ha insistido en que el objetivo sigue siendo restablecer la normalidad y recuperar la confianza de los viajeros. "Queremos prestar el mejor servicio ferroviario posible".

Antonio Carmona, portavoz de Renfe, ha intervenido en Al Rojo Vivo para explicar el caos vivido este lunes en Rodalie. Según ha detallado, la vuelta a la normalidad se ha visto nuevamente alterada por dos incidencias registradas en el Centro de Control de Tráfico de Adif. "Esta mañana se han producido dos averías en el sistema que han complicado la recuperación del servicio. Desde Adif se ha trabajado para estabilizar la red y, desde Renfe, para poner en marcha servicios que garanticen la movilidad de los ciudadanos que utilizan Rodalies en Cataluña", ha explicado.

En sus primeras palabras, Carmona ha querido trasladar un mensaje de disculpas a los usuarios afectados. "Aprovecho para pedir disculpas a los ciudadanos que están sufriendo esta situación. Que no duden de que todas las empresas implicadas, junto con las instituciones y administraciones, estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio posible en Rodalies de Catalunya", ha señalado.

El portavoz ha subrayado la importancia del servicio, del que dependen a diario cientos de miles de personas. "Rodalies es un elemento básico para la movilidad en Cataluña y por eso hay preocupación y ocupación. Trabajo, trabajo y trabajo", ha insistido.

Carmona ha contextualizado además la situación que se arrastra en Rodalis desde la pasada semana. "Desde el martes se vive un escenario muy complicado. Lamentablemente se produjo un accidente ferroviario con una persona fallecida, a cuyos familiares quiero trasladar nuestro pésame. A partir de ahí se encadenaron incidencias que obligaron a adoptar medidas adicionales, acordadas entre todas las partes", ha explicado.

De cara a los próximos días, Carmona ha insistido en que el objetivo sigue siendo restablecer la normalidad y recuperar la confianza de los viajeros. "Queremos prestar el mejor servicio ferroviario posible. La oferta anunciada se ha visto condicionada por estas incidencias, pero trabajamos para recuperar la confianza".

"La confianza se pierde muy rápido, en cuestión de segundos, y cuesta mucho recuperarla", ha concluido. "Por eso seguimos trabajando todas las empresas y administraciones implicadas para restablecerla y ofrecer un servicio fiable".

