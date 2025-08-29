Ahora

situación crítica

Pilar Velasco contra Mañueco: "En Extremadura Guardiola estuvo presente, Mañueco no"

La periodista ha comparado la situación en Castilla y León con la gestión en Extremadura, también gobernada por el PP: "María Guardiola estaba allí, en el terreno. No de vacaciones en Cádiz. Y las cosas funcionaron".

velasco

En Al Rojo Vivo, Pilar Velasco ha cargado contra Alfonso Fernández Mañueco por su gestión de los incendios y criticó el uso político de las competencias para diluir responsabilidades.

"Ese juego de embarrar con las competencias lo único que hace es ocultar la responsabilidad, en este caso la de Mañueco", ha afirmado.

La periodista ha comparado la situación en Castilla y León con la gestión en Extremadura, también gobernada por el PP: "Mañueco, todo mal. Pero en Extremadura, María Guardiola ha celebrado un consejo de gobierno en la zona afectada, ha aprobado ayudas, ha concedido la Medalla de Extremadura a los trabajadores del Infoex y ha acompañado a los Reyes. ¿Por qué no hemos visto a los brigadistas gritarle a Guardiola? Porque, con sus errores, estaba allí, en el terreno. No de vacaciones en Cádiz. Y las cosas funcionaron".

Velasco ha subrayado además la diferencia con lo ocurrido en Castilla y León: "Guardiola estaba allí; Mañueco no estaba. Y en Extremadura o Galicia no pasó lo que ocurrió en Castilla y León hace tres años en la Sierra de la Culebra, cuando los brigadistas se jugaron la vida. Le pedían a Mañueco refuercen la ley, páguennos mejor, no nos envíen al paro en otoño, no privaticen los servicios… Y no lo hizo, pese a la emergencia en su comunidad".

