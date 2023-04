En su nuevo libro, 'El alzamiento. Crónica de la manipulación de un pueblo', la periodista Pilar Urbano analiza todo el proceso independentista en Cataluña y centra su mirada, entre otros aspectos, en tres muertes de tres magistrados vinculados al procés. "Son tres jueces que lo investigan: Juan Antonio Ramírez Sunyer, juez de instrucción número 13 de Barcelona; José Manuel Maza, fiscal general del Estado, y José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña".

"Los tres mosqueteros que han perseguido con más firmeza" el procés catalán, ha apuntado Urbano, apuntando a la "casualidad" de que los tres murieron en noviembre (el primero Romero de Tejada, el día 4; el segundo Maza, el día 18; y el último Ramírez Sunyer, el 27 del mismo mes) y recordando incluso que Maza murió "envenenado" durante su paso por Argentina para un Congreso, y que "no hay autopsia".

Urbano sí ha señalado que "todos tenían algunas enfermedad", si bien ha puesto en duda los efectos de algunas de ellas: "Uno había tenido un cáncer, yo también lo he tenido; otro tenía el colesterol alto, pero no altísimo; el otro tenía anemia, por la que uno no se muere de repente". De esta manera, la periodista ha dejado en el aire la posición de los tres magistrados en toda esta cuestión y de qué forma cambiaba la investigación la muerte de los mismos.