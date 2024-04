Pilar Gómez, periodista y directora de Artículo 14 , explica en Al Rojo Vivo el "camino" que aún le queda por hacer y por recorrer a EH Bildu como partido político. "Y para ello tiene que renunciar a algo muy importante que es a la cúpula que existe hoy". Bildu es una coalición de partidos, explica la periodista, "y a Bildu le pesa mucho SORTU y le pesa mucho Otegi".

Lo dice tras las palabras de Otxandiano, el candidato de EH Bildu al negarse a llamar "banda terrorista" a ETA. Por ello, mantiene la periodista, que el "mejor camino" que tiene que hacer Bildu y así le consta "porque hemos hablamos con diputados que están en el Parlamento y que sí condenan el terrorismo de ETA es "si son capaces de dejar atrás todo lo que representa SORTU. Porque SORTU manda mucho y pone los candidatos".

Así, en estas elecciones vascas, asegura Gómez, que "tenían una oportunidad de demostrar, condenando el terrorismo de ETA, que han cambiado". Y que toda esa gente que, según las encuestas, les va a confiar su voto que "ese proyecto tan ilusionante que han hecho para muchos jóvenes, porque PNV es un partido que se ha quedado muy atrasado, es real.

"Mientras no condenen el terrorismo de ETA no podemos tratar a Bildu como un partido homólogo del resto", finaliza la periodista, celebrando también que Eneko Andueza, candidato del PSOE de Euskadi "haya sido tan duro" con Bildu en la campaña. "El PSOE no se a porque sabe que Bildu no va a hacer ese camino". En el video podemos ver al completo todo su análisis.