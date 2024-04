El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha resiste a calificar a ETA como una banda terrorista y ha evitado emitir una condena a lo que él ha considerado uan "banda armada". PNV, PSE-EE, PP, Elkarrekin Podemos y Sumar pedían este lunes en un debate electoral organizado por el Diario Vasco al candidato a lehendakari por EH Bildu, Pello Otxandiano que emitiera una condena a ETA, a lo que éste respondía reclamando una memoria "plural" y una convivencia "basada en el respeto de todos los derechos humanos".

El aspirante a la Lehendakaritza por el PP, Javier de Andrés, le recordaba en el debate que "hemos padecido acoso, amenazas, hemos aparecido en papeles, pero sin embargo hay gente que sigue sin condenar que aquello sucediera y que sigue sin considerar que aquello era algo negativo y que nunca debía de haber ocurrido". "Ese es el paso necesario para la normalización política y creo que eso todavía está por dar", subrayaba.

Ante estas apelaciones, Otxandiano manifestaba que "afortunadamente en 2024 ETA no existe". "Por lo tanto, estamos en un tiempo nuevo y esto no consiste en construir una futuro a espaldas del pasado; hay que mirar al pasado, hay que leer todas las páginas y hay que construir una memoria plural y una convivencia basada en el respeto de todos los derechos humanos", agregaba.

A partir de ahí, el candidato de Bildu sostiene que hay que ser capaces de abordar este tema "más allá del contexto electoral, donde desgraciadamente cada vez que se acerca un momento político importante, una campaña electoral, este tema, ETA, cobra relevancia en el debate público, pero no precisamente con ánimo de construir memoria plural, con ánimo de construir convivencia plural, sino que por otro tipo de intereses". Dicho esto, asegura que su coalición está "absolutamente comprometida" con la construcción de una convivencia "plural, democrática y con el respeto a todas las víctimas de toda la violencia".

Según remarcado Otxandiano, "lo fácil es condenar y lo difícil es asumir responsabilidades políticas, que las hay por parte de todas las familias políticas que han sido protagonistas en el ciclo anterior". "Afortunadamente hoy ETA no existe y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de avanzar también y plantear debates nuevos; avanzar en el sentido de reconocer a todas las víctimas. Hay responsabilidades que no han sido asumidas y me parece que eso también hay que poner encima de la mesa", agrega.

Después, interpelado directamente en una entrevista en la Ser sobre cómo define exactamente a ETA, Otxandiano afirmaba que ETA fue un "grupo armado" y que depende de los "diferentes puntos de vista" considerarlo o no terrorista, término que no usó para referirse a ETA.

"No es la cuestión fundamental" decía el candidato de Bildu preguntando: "¿Qué es terrorismo hoy en día?, ¿Lo de Israel en Palestina es terrorismo?". El candidato de la coalición abertzale señaló que "hay diferentes puntos de vista sobre el GAL, las torturas por las fuerzas de seguridad, ETA" y se "puede discutir qué es terrorismo o no, pero lo más importante es diagnosticar cómo se superan los conflictos políticos y hay que poner en valor la aportación de la izquierda independentista para sacar la violencia de ETA de la ecuación".

"ETA no existe, afortunadamente, estamos mucho mejor como país y se puede construir un futuro más compartido y una memoria de forma plural. La sociedad vasca está muy por delante (de ese debate) y lo ha superado", ha añadido. En la misma emisora le ha replicado horas después el secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, que ha considerado que "ETA fue una banda terrorista y el señor Otxandiano demuestra que es un absoluto cobarde".

Las víctimas critican a Otxandiano por no reconocer como "terrorista" a ETA

Asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite, la Fundación Fernando Buesa y la AVT han criticado al candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano.

El colectivo de víctimas del País Vasco Covite ha afirmado que las palabras del candidato "evidencian que la fascinación por ETA sigue siendo un elemento fundamental del proyecto político de EH Bildu". "No hay eufemismo que oculte su convicción de que el terrorismo de ETA fue necesario, justo y legítimo", ha añadido Covite.

También la Fundación Fernando Buesa Blanco ha reaccionado a la explicación de Otxandiano, al que han respondido que ETA fue un grupo terrorista que "asesinó, hirió, secuestró, extorsionó y amenazó a miles de ciudadanos". "Eso es terrorismo", ha zanjado este colectivo. Citando a Pello Otxandiano, la Fundación Fernando Buesa ha añadido que mientras EH Bildu no deslegitime "ética, social y políticamente el terrorismo que ETA ejerció" no se podrá avanzar "hacia una verdadera convivencia".

Por su parte, la AVT republica el vídeo de las declaraciones del candidato abertzale y recuerda que Otxandiano "fue miembro de la dirección de Sortu desde el año 2016". La AVT tacha a Sortu de "escisión de Bildu" -en realidad Sortu forma parte de EH Bildu- "que jalea las libertades de los etarras, les rinde homenaje y no tiene ningún problema en hacerlo públicamente".

También el Gobierno central ha rechazado las palabras del candidato, según ha expresado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Desgracidamente en este país todos los españoles sabemos que ETA es una banda terrorista y no reconocerlo así es de cobardes y una absoluta falta de respeto", ha dicho.