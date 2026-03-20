Pilar Gómez respalda la presión de Sumar al Gobierno: "No puede seguir viendo cómo el Ejecutivo desoye de forma reiterada lo que se pone sobre la mesa"

La periodista y directora de 'Artículo 14' analiza el choque entre Sumar y PSOE por vivienda: advierte que el Gobierno no puede actuar al margen de sus socios y, si no logra aprobar medidas, deberá replantearse si seguir gobernando o convocar elecciones.

Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', ha valorado el choque entre Sumar y PSOE por las demandas de prórroga de los alquileres dentro del paquete de medidas anticrisis para responder a la guerra en Irán, y ha defendido la firmeza de Sumar ante el Gobierno.

"Me parece que el pulso que está echando Sumar era necesario. No puede seguir viendo cómo el Gobierno desoye de forma reiterada lo que se pone sobre la mesa", ha señalado en Al Rojo Vivo.

Gómez ha advertido además de las consecuencias políticas si el Ejecutivo no logra sacar adelante sus iniciativas: "Si el Gobierno lo tiene tan complicado que no puede aprobar medidas, tendrá que plantearse si puede seguir gobernando o si debe convocar elecciones".

En esta línea, ha insistido en que el Ejecutivo no puede actuar al margen de sus socios parlamentarios: "No puede vivir de espaldas a ellos. Si reconoce que hay una mayoría de derechas en el Parlamento, entonces tendrá que convocar elecciones".