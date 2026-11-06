Pilar Gómez, sobre la investigación de la Fiscalía Europea en la línea del AVE Madrid-Sevilla: "Están viendo si se han desviado fondos que tenían que ir a la seguridad"

La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación sobre un posible fraude relacionado con el mantenimiento de la alta velocidad de Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda. La periodista Pilar Gómez lo explica en este vídeo.

La Fiscalía Europea inicia una investigación sobre un posible fraude relacionado con el mantenimiento de la alta velocidad de Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda. Esta medida tiene lugar tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta a fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente del 28 de octubre de 2026, cerca de Urda, Toledo.

La periodista Pilar Gómez, directora de Artículo 14, explica que lo que están viendo es "si se han desviado fondos que tenían que ir a la seguridad de esas líneas y al mantenimiento de esas líneas, si se han desviado a otras partidas y eso es muy grave, porque además lo que hemos visto es que hay una carencia de seguridad evidente en esas líneas que se está viendo ahora con las investigaciones de los accidentes tanto de Adamuz como de Urda".

Igualmente, afirma Gómez que es "muy grave y muy alarmante ver entrar a la Guardia Civil ayer a coger cajas en la Adif porque estamos hablando de inversión en seguridad". "Ojalá la trama Koldo y Ábalos no haya robado ni un céntimo de la seguridad y de partidas que tenían que estar dedicadas a mejorar la seguridad", concluye la periodista.

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