De la IA contra el cáncer a nuevas terapias cardiovasculares: los avances que marcan la XII edición de los Premios Constantes y Vitales

Los detalles Los galardones reconocen innovaciones en inteligencia artificial para el diagnóstico del cáncer, nuevos mecanismos de la enfermedad cardiovascular y trayectorias de referencia en oncología.

laSexta, en colaboración con la Fundación AXA, otorgó los Premios Constantes y Vitales a la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud en Madrid. En su 12ª edición, destacaron los científicos Esperanza Elías-Cabot, Annalaura Mastrangelo, Iñaki Robles-Vera, José Javier Fuster Ortuño, Josep Tabernero y Luis Paz-Ares. Desde 2014, estos premios han resaltado la importancia de la ciencia en la transformación social y han ganado prestigio como referente en España. La ceremonia, presentada por Mamen Mendizábal, contó con el apoyo de autoridades y líderes del sector. Javier Bardají y Olga Sánchez subrayaron la relevancia de la colaboración entre medios y ciencia para combatir la desinformación. La Ministra de Sanidad, Mónica García, enfatizó la importancia de la ciencia en tiempos de incertidumbre.

laSexta, a través de su iniciativa de Responsabilidad Corporativa emprendida junto a Fundación AXA, ha hecho entrega este jueves en Madrid de los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención en salud. Una 12º edición que ha tenido protagonistas a los científicos Esperanza Elías-Cabot, Annalaura Mastrangelo, Iñaki Robles-Vera, José Javier Fuster Ortuño, Josep Tabernero y Luis Paz-Ares.

Desde su creación en 2014, Constantes y Vitales ha reafirmado su compromiso con la ciencia como motor de transformación social, impulsando la visibilidad de los investigadores españoles y destacando el papel esencial que desempeñan. Un papel que la pandemia de la Covid-19 hizo aún más evidente al mostrar, de forma incontestable, la importancia de la investigación para nuestro futuro colectivo. Más de una década después, la iniciativa continúa avanzando también a través de estos galardones, que se han consolidado como un referente de prestigio en nuestro país.

Mamen Mendizábal ha presentado un año más la ceremonia de entrega de los Premios Contantes y Vitales, que ha sido respaldada por Mónica García, Ministra de Sanidad; Eva Ortega Paíno, Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia; Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia; Jaime Gutiérrez Colomer, director general de Gestión y Transformación de Atresmedia; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia; Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y consejera delegada de AXA España; Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA; entre otras autoridades, junto a representantes de los proyectos ganadores de esta edición y los miembros del jurado, Pedro Duque, Alfredo Carrato, María Sanz Vicente, Ramón Reyes, Ángela Nieto y Gloria González Aseguinolaza.

Javier Bardají, Consejero Delegado de Atresmedia, ha remarcado que los Premios Constantes y Vitales son "un sinónimo de progreso, esperanza y exigencia" y que, tras estos doce años, "forman ya una parte esencial del calendario de la divulgación científica y la salud de nuestro país". Asimismo, ha querido recalcar la importancia de seguir reforzando la colaboración entre los medios de comunicación y la ciencia para seguir acercando a los ciudadanos avances clave para el futuro de todos: "En tiempos de desinformación, los medios de comunicación fiables son una vacuna. Iniciativas como 'Constantes y Vitales' conectan a los científicos con la gente, y ponen en valor el rigor científico, el pensamiento crítico y las voces dispuestas a explicar los hechos con claridad".

Por su parte, Olga Sánchez, Presidenta de la Fundación AXA y consejera delegada de AXA España, ha declarado: "En AXA creemos que proteger significa también anticiparse a los riesgos y contribuir a que las personas estén mejor preparadas para afrontarlos. Por eso, apoyar la investigación, promover la prevención y acercar la ciencia a la sociedad forman parte de nuestro compromiso".

Por último, Mónica García, Ministra de Sanidad, ha destacado que los Premios Constantes y Vitales "son una manera de remarcar lo invisible", y ha afirmado: "Es la ciencia la que mueve el mundo y la que da esperanza. Porque todos, al final, somos pacientes y necesitamos una sociedad que nos cuide". Por último, ha concluido: "En momentos de negacionismo en los que la desinformación, la negación y la incertidumbre atentan contra la salud, es esencial seguir impulsando la comunicación y la divulgación de la mano de iniciativas como esta".

Los científicos y proyectos premiados en la 12ª edición

Los premios de esta edición han sido fallados por los miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales entre cerca de 80 candidaturas presentadas, cuyos ganadores han sido:

Premio Constantes y Vitales a la Mejor publicación biomédica (Investigación clínica)

Esperanza Elías-Cabot, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba por 'AI-based triage and decision support in mammography and digital tomosynthesis for breast cancer screening: a paired, noninferiority trial'.

El trabajo, liderado por investigadores del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y el IMIBIC, evalúa en un entorno real el uso de sistemas de IA como herramienta de triaje y apoyo a la decisión clínica en mamografía y tomosíntesis digital.

Se trata de un ensayo clínico prospectivo con 31.301 mujeres participantes, en el que se detectaron un total de 252 cánceres, lo que lo convierte en uno de los estudios más amplios realizados hasta la fecha en este ámbito.

Los resultados muestran que el uso de IA permite reducir en un 63,6% el volumen de lecturas realizadas por radiólogos al identificar de forma segura los estudios de bajo riesgo que pueden clasificarse como normales sin necesidad de revisión humana. Además, la estrategia basada en IA logró incrementar la tasa de detección de cáncer en un 15,2%. Un trabajo que sitúa a la radiología de mama española en la vanguardia internacional de la investigación en inteligencia artificial aplicada a la salud.

Tras este estudio pionero, publicado en Nature Medicine, se encuentra un grupo de radiólogos especializados en mama pertenecientes a la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), como la Dra. Esperanza Elías Cabot, la Dra. Sara Romero Martín, el Dr. José Luis Raya Povedano y la Dra. Marina Álvarez Benito. Patricia Pérez, Directora General Corporativa de Atresmedia, ha hecho entrega del galardón.

Premio Constantes y Vitales a la Mejor Publicación Biomédica (Investigación básica)

Annalaura Mastrangelo e Iñaki Robles-Vera, Centro Nacional de Investigación Cardiovasculares Carlos III (CNIC) por “Imidazole propionate is a driver and therapeutic target in atherosclerosis”.

Los investigadores han descubierto un metabolito de la microbiota intestinal que favorece la aterosclerosis y podría revolucionar su diagnóstico y tratamiento. El estudio, liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), desvela que el propionato de imidazol, un metabolito producido por la microbiota intestinal, induce aterosclerosis, una enfermedad que puede desencadenar la obstrucción de las arterias que causa los infartos o accidentes cerebrovasculares.

Según Annalaura Mastrangelo, investigadora del CNIC y primera autora del trabajo, su detección podría facilitar el diagnóstico precoz mediante una prueba más accesible que las técnicas de imagen avanzada actuales. La investigación también demuestra que el ImP no solo se asocia con la enfermedad, sino que puede contribuir a su desarrollo. Iñaki Robles-Vera, también primer autor, explica que el consumo de este metabolito provocó la aparición de placas arteriales en modelos animales.

El equipo liderado por David Sancho, jefe del laboratorio de Inmunobiología del CNIC, ha comprobado además que el bloqueo de este receptor previene la aterosclerosis inducida por ImP y reduce su progresión en ratones sometidos a una dieta rica en colesterol. Los resultados abren nuevas vías para el diagnóstico temprano y el desarrollo de tratamientos personalizados. El CNIC trabaja actualmente en el desarrollo de fármacos capaces de bloquear los efectos perjudiciales de este metabolito.

Gloria González Aseguinolaza, Miembro del comité de expertos de Constantes y Vitales, ha sido la encargada de entregar este reconocimiento.

Premio Constantes y Vitales a Joven Talento en Investigación Biomédica

Esta categoría cuenta con una dotación directa de 100.000 euros para garantizar la continuidad de las investigaciones que la persona galardonada esté liderando en estos momentos, concretando de esta forma uno de los principales objetivos de la acción de laSexta y Fundación AXA: impulsar la investigación biomédica y poner en valor la figura de nuestros científicos. Con este año, Constantes y Vitales ha destinado 1.200.000 euros destinados a este fin a lo largo de las ediciones de este premio.

Las solicitudes presentadas a esta categoría han destacado por su alto nivel. Valorando sus contribuciones científicas, el grado de liderazgo y su potencial de traslación, así como el impacto que sus hallazgos han generado en la comunidad investigadora y en la sociedad, el jurado ha otorgado este premio a:

José Javier Fuster Ortuño, del Centro Nacional de Investigadores Cardiovasculares Carlos III (CNIC)

El Dr. José Javier Fuster Ortuño, profesor asociado y jefe del Laboratorio de Fisiopatología Hematovascular del CNIC, lidera una línea de investigación centrada en la relación entre hematopoyesis clonal, inflamación y enfermedad cardiovascular. Su trabajo ha demostrado que las mutaciones somáticas adquiridas en genes como TET2, TP53 y PPM1D, vinculadas inicialmente al cáncer hematológico, pueden contribuir al desarrollo de aterosclerosis, insuficiencia cardiaca y alteraciones metabólicas.

Entre sus principales contribuciones destaca la primera evidencia experimental de que las mutaciones en TET2 aceleran la aterosclerosis mediante mecanismos inflamatorios, publicada en Science en 2017. Más recientemente, sus investigaciones han demostrado la relación entre hematopoyesis clonal y aterosclerosis en humanos (Nature Medicine, 2024), así como el potencial de la colchicina para prevenir la aterosclerosis asociada a mutaciones en TET2 (European Heart Journal, 2024).

Desde su incorporación al CNIC en 2018, Fuster ha desarrollado un programa multidisciplinar que integra investigación básica, modelos animales, análisis genómico y estudios clínicos, cubriendo de forma coherente todo el proceso traslacional. Sus hallazgos han contribuido a identificar la hematopoyesis clonal como un factor de riesgo cardiovascular independiente de los factores clásicos y han abierto nuevas vías para diseñar estrategias de prevención personalizadas según el perfil genético.

Su trayectoria científica cuenta con publicaciones en revistas de referencia internacional, una destacada financiación nacional e internacional y reconocimientos como el EAS Young Investigator Award y los premios ESC Outstanding Achievement Award y ESCI Young Investigator Award, estos últimos en 2026. Asimismo, desarrolla una intensa labor de liderazgo científico, coordinación de proyectos y formación de investigadores. Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia, ha entregado este galardón.

Premio Constantes y Vitales a la Mejor Campaña de Divulgación en Prevención Médica

Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles, por 'Nadie debería llegar tarde'

Impulsada por la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles, 'Nadie debería llegar tarde' es una campaña nacional de sensibilización para concienciar sobre la importancia del cribado neonatal y del diagnóstico precoz de enfermedades raras potencialmente tratables. La iniciativa surge ante las desigualdades territoriales existentes en España en el acceso a determinadas pruebas de detección temprana, que han condicionado durante años las oportunidades diagnósticas de miles de recién nacidos.

Su objetivo principal ha sido promover un modelo de cribado neonatal más equitativo, actualizado y basado en la evidencia científica, sensibilizando a la ciudadanía, a los profesionales sanitarios y a los responsables políticos sobre la necesidad de garantizar la igualdad de acceso al diagnóstico precoz. La campaña también ha buscado fomentar la participación social en torno a una cuestión de salud pública con gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Tras una intensa labor de sensibilización social, movilización ciudadana y colaboración con pacientes, familias, profesionales sanitarios e instituciones, -más de 300.000 firmas ciudadanas recogidas-, la Ley sobre el Programa de Cribado Neonatal fue aprobada por las Cortes Generales y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 186, de 31 de julio de 2026), estableciendo un nuevo marco legal para garantizar una mayor equidad en el acceso al cribado neonatal en todo el territorio nacional. Este avance supone un paso decisivo para que el lugar de nacimiento deje de condicionar las oportunidades de diagnóstico precoz y tratamiento de miles de recién nacidos en España, uno de los principales objetivos que inspiró la campaña "Nadie debería llegar tarde"-

Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA, ha hecho entrega de este premio, recogido por Pedro Lendínez.

Premio Constantes y Vitales a la Trayectoria Científica en Investigación Biomédica

Josep Tabernero y Luis Paz-Ares (ex aequo). Los doctores Josep Tabernero y Luis Paz-Ares representan dos de las figuras más influyentes de la oncología internacional y han contribuido de forma decisiva a transformar el tratamiento del cáncer mediante el desarrollo de nuevas terapias, la medicina de precisión y la investigación clínica traslacional. Desde instituciones de referencia como el Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO) y el Hospital Universitario 12 de Octubre, ambos han liderado programas de investigación que han modificado la práctica clínica mundial y mejorado la supervivencia de miles de pacientes.

El Dr. Josep Tabernero, director del VHIO y expresidente de la European Society for Medical Oncology (ESMO), ha sido uno de los principales impulsores internacionales de la oncología de precisión. Su trabajo ha permitido trasladar el conocimiento molecular de los tumores a la práctica clínica, desarrollando estrategias terapéuticas basadas en biomarcadores y participando en la incorporación de tratamientos dirigidos que hoy forman parte del estándar terapéutico en cáncer colorrectal y otros tumores digestivos.

Su trayectoria ha sido reconocida internacionalmente mediante su elección como Fellow de la Academia de la American Association for Cancer Research (AACR) en 2025, la Medalla de Oro al Mérito Científico de Barcelona 2025 y el prestigioso Giants of Cancer Care Award en oncología gastrointestinal.

Por su parte, el Dr. Luis Paz-Ares está considerado una de las máximas autoridades mundiales en cáncer de pulmón. Su investigación ha sido determinante para incorporar la inmunoterapia al tratamiento estándar de esta enfermedad y ha liderado algunos de los ensayos clínicos más importantes de la última década. Su liderazgo científico ha sido reconocido con el Premio ECO 2026 a la Trayectoria Clínica y Científica en Oncología y con el reconocimiento de Médico del Año en los Premios ABC Salud.

Mónica García, Ministra de Sanidad, ha hecho entrega del premio a Luis Paz-Ares. Por su parte, Eva Ortega-Paíno, Secretaria Gral. de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha sido la encargada de entregar este premio a Josep Tabernero.

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