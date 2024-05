La participación de Israel en Eurovisión está generando polémica por el conflicto con Palestina y la barbarie de Gaza, sin embargo, esa polémica todavía es mayor después de conocer que Israel se coloca segunda en las apuestas , tras arrasar en el televoto italiano.

Tanto es así que su cantante, fue abucheada durante su actuación, algo que no le parece bien a la periodista Pilar Gómez: "No se puede abuchear a la cantante de Israel, esto no representa lo que hace Netanyahu, yo creo que hay que tener respeto", afirma Gómez.

"No tenemos que hacer de Eurovisión un elemento también de confrontación... Tenemos que llevar todo a su sitio. Porque ¿qué tiene que ver ella con Netanyahu y su política, cuando ella a lo mejor está en contra de Netanyahu?", añade la periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención y el debate que se produce en el programa con respecto a Eurovisión que se celebra este próximo sábado 11 de mayo.