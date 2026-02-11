Maestre, sobre la medalla de Ayuso a la Administración Trump: "Ella tiene un plan para Madrid que está aliado con la extrema derecha internacional"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha vuelto a plegar a Trump y dará a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre". El periodista Antonio Maestre lo analiza en este vídeo.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a rendirse al trumpismo y ha otorgado a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre". Algo que al periodista y escritor Antonio Maestre no le sorprende en absoluto.

"Creo que Ayuso ya no puede sorprender. Ella tiene un plan para Madrid, que es un plan que está aliado con la extrema derecha internacional. En política natalista busca a Orbán, en política económica busca a Milei y en política internacional a Trump", explica y subraya Maestre.

Ahora bien, hay una cosa que al periodista le gustaría que Madrid y Ayuso le respondiera: "Solo quiero que le que digan a la comunidad venezolana que hay en Madrid si el plan para España que tiene Ayuso es deportar a mujeres venezolanas en paritorios y a niños como Liam Ramos Conejo en las guarderías. Que se lo expliquen. Porque es lo que está haciendo Trump con ellos allí, en EEUU".

En el vídeo podemos ver al completo la intervención de Maestre, en la que analiza todo el movimiento que se está generando a la izquierda del PSOE para unirse dentro de un frente común tras la iniciativa de Rufián.

