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España, campeona del mundo, regresa a Madrid para celebrar su segundo Mundial

Análisis deportivo

La periodista Carlota Reig celebra la victoria de España: "No solo ganó a Argentina, sino que ganó al fútbol rácano y sucio, porque nos cosieron a patadas"

La periodista deportiva de laSexta, Carlota Reig, aplaude contundente la victoria de España, "justa campeona" del mundo, sobre todo, y además, por cómo terminó Argentina el partido.

Carlota Reig

Sí, ahora sí que sí podemos decirlo bien alto: España es campeona del mundo. Estamos de nuevo en lo más alto del fútbol. La periodista deportiva de laSexta Carlota Reig celebra no solo que ganásemos a Argentina en esa prórroga agónica, sino que ganamos sobre todo, "al fútbol rácano".

"Hemos ganado al fútbol sucio porque nos cosieron a patadas, porque el partido terminó como terminó, con argentinos pegando a jugadores nuestros, a Dani Olmo, con un bofetón, y a Gabi al suelo por Leandro Paredes y, sobre todo, porque creo que hemos ganado al fútbol del poder", afirma Reig, recordando los polémicos episodios de Argentina contra Egipto o Inglaterra en este Mundial.

De este modo, "España es justa campeona y tenemos nuestra segunda estrella", confirma y concluye Reig. En el vídeo podemos ver además algunas imágenes de la celebración de España después de haber ganado, que se dice pronto, esta segunda estrella.

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