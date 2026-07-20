Rubén Martín pide el Balón de Oro para Rodri por su actuación en el Mundial: "Me parecería un robo que no se lo den a un español"

El periodista de 'Cope' asegura que el jugador del Manchester City es la piedra angular del equipo de De la Fuente: "Es el capitán y ha conseguido organizar el juego de la Selección".

"El héroe de España es Rodri". Así de contundente ha sido Rubén Martín, periodista y narrador de 'Cope', después de que la Roja conquistase este domingo su segundo Mundial imponiéndose a Argentina con un agónico gol de Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga.

El periodista ha analizado en Al Rojo Vivo y ha explicado que, para él, el centrocampista madrileño es la piedra angular del equipo de Luis de la Fuente, ya que "es el capitán y ha conseguido organizar el juego de la Selección".

Por ello, ha elogiado al técnico riojano por su apuesta decidida por el futbolista del Manchester City pese a que llegaba al Mundial tras una lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un año: "Sentar a Pedri y mantener a Rodri son decisiones de un entrenador que ha ganado el Mundial".

En consecuencia, Rubén Martín ha pedido que Rodri reciba este año su segundo Balón de Oro. No obstante, asegura que es "el más difícil de los últimos años", y advierte: "Me parecería un robo que no se lo den a un español".

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