Pérez Triana reflexiona sobre el ataque de Israel a la refinería iraní del mayor yacimiento de gas natural: "Hasta ahora las cosas de comer no se tocaban"

Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, analiza en este vídeo las consecuencias que puede tener este ataque israelí al inmenso complejo de procesamiento de gas natural iraní de Asaluyeh, que trabaja con el producto extraído del yacimiento de South Pars, el mayor del mundo.

Este miércoles, Israel atacaba la refinería iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo, ubicado en el mar del golfo Pérsico. ¿Habrá entrado con este ataque la guerra en una nueva fase? ¿Habrá 'un antes y un después' tras este golpe?

"Hasta ahora, habíamos jugado a no tocar las cosas de comer", afirma el analista de Defensa, Jesús Manuel Pérez Triana. Sin embargo, "Israel ha atacado el principal yacimiento de gas natural de Irán (un yacimiento que comparten con Qatar) y tenían un cierto acuerdo de no dañar los beneficios de unos y de otros, pero la respuesta iraní ha sido la de atacar a la principal instalación qatarí".

Por tanto, "esto es, ante todo, un toque de atención", afirma el analista, porque "la espiral que puede venir aquí detrás ya no solamente son los precios de la energía, sino que en el golfo Pérsico la producción de gas natural viene asociada a la producción de fertilizantes".

Todo esto, señala el experto, le "preocupa" porque "viendo que la guerra va a durar semanas, y que se estarán afectando no solamente los hidrocarburos, sino la producción de fertilizantes, vamos camino de una recesión, si nada lo para". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su análisis.

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