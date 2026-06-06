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Sigue la visita del papa León XIV a España

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Madrid da la bienvenida a León XIV: se estima que medio millón de personas le han recibido en la capital

El contexto La imagen habitual de la capital madrileña ha desaparecido este sábado dada la afluencia de personas que se han desplazado a la capital española para recibir al pontífice.

El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid
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Eran las 10:45 de la mañana y la estampa habitual de una mañana de sábado en Madrid desde luego que no se ha visto en esta ocasión. Todo porque cientos de curiosos de fieles, sobre todo de jóvenes, esperaban desde primera hora de la mañana para conocer al papa León XIV.

"Me he levantado a las 7:00. Como que sentía venir y he venido a ver", reconoce una mujer. Las calles principales de la ciudad, habitualmente colapsadas de tráfico, se encuentran este sábado vacías por los cortes masivos, sobre todo en el Paseo de la Castellana, las zonas de la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles.

Vacías de vehículos, porque la imagen de un lleno absoluto de personas en las calles madrileñas se entiende mejor con la imagen de los cientos de grupos que han venido hasta la capital desde provincias y grupos de diferentes lugares de España en autobuses.

Entre campanas y gritos de 'viva el Papa' miles de personas, en concreto más de medio millón, son las que esperan en algún punto de Madrid al papa y muchos de ellos asistirán a la vigilia que hará desde la Plaza de Lima a los jóvenes durante la tarde de este sábado.

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