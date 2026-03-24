Pepe Luis Vázquez reflexiona sobre la cita electoral de Andalucía: "Parece que el único preparado para estas elecciones es Juanma Moreno"

El periodista Pepe Luis Vázquez analiza la cita prevista por el presidente andaluz para que se celebren los comicios andaluces, que estaban previstos, como tarde, para el mes de junio. En el vídeo, los detalles.

Juanma Moreno fija elecciones en Andalucía para el 17 de mayo.No se trata de ningún adelanto electoral ya que las elecciones en Andalucia tocaban que se celebrasen este año. No así en el caso de Aragón y Extremadura donde las elecciones habrían tocado en 2027. Juanma Moreno Bonilla barajaba finales de mayo o junio para la celebración de los comicios, y, finalmente, la fecha elegida por el presidente andaluz ha sido la del 17 de mayo.

"Tampoco es un gran adelanto, ya que las elecciones estaban previstas para el mes de junio", asegura el periodista de 'La Razón', Pepe Luis Vázquez. "Las convoca el 17 de mayo, un plazo previsto que encajaba perfectamente en los planes de la Junta de Andalucía, aunque sí es cierto que ha cogido a todos los candidatos con el pie cambiado. Parece que el único que estaba preparado para este adelanto electoral, o para estas elecciones, mejor dicho, era Juanma Moreno", añade el periodista.

Por su parte, el periodista de 'El Independiente', Juanma Romero informa que María Jesús Montero, candidata por el PSOE, apela a una "movilización masiva": "Lo que creen en el PSOE, en la dirección andaluza y también en Ferraz, es que si se moviliza el medio millón de votantes más que se movilizaron en las elecciones generales de 23 de julio de 2023 respecto a los que se movilizaron en las autonómicas del año anterior de 2022, pueden tener un mejor resultado".

De este modo, y según Romero, "la suerte de María Jesús Montero estaba ligada a la de Pedro Sánchez y ahora con mayor razón: "Va a intentar utilizar a su favor esa prolongación que es de Pedro Sánchez y no va a rehuir de él en esta campaña".

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