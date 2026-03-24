Juanma Romero afirma que Montero no va a rehuir de Sánchez para la campaña de las elecciones de Andalucía: "Apelan a una movilización masiva"

El periodista Juanma Romero informa sobre las acciones de los socialistas para estos comicios andaluces que se celebrarán finalmente el 17 de mayo. En el vídeo, todos los detalles.

Juanma Moreno convaca las elecciones en Andalucía para el 17 de mayo. Estaban previstas como tarde para el mes de junio, por tanto, la fecha del 17 de mayo entraba dentro de lo previsto.

El periodista de 'El Independiente', Juanma Romero, informa que María Jesús Montero, candidata por el PSOE, y que dejará, por tanto, el Ejecutivo, apela a una "movilización masiva": "Lo que creen en el PSOE, en la dirección andaluza y también en Ferraz, es que si se moviliza el medio millón de votantes más que se movilizaron en las elecciones generales de 23 de julio del 2023 respecto a los que se movilizaron en las autonómicas del año anterior de 2022, pueden tener un mejor resultado", afirma el periodista.

De este modo, y según Romero, "la suerte de María Jesús Montero estaba ligada a la de Pedro Sánchez y ahora con mayor razón: "Va a intentar utilizar a su favor esa prolongación que es de Pedro Sánchez y no va a rehuir de él en esta campaña".

En este sentido, "es fundamental el papel que asuma el propio presidente del Gobierno de intentar movilizar a los suyos en una comunidad, la más poblada de España, que es fundamental para el proyecto socialista", concluye Romero. En el vídeo podemos ver al completo esta información, así como la intervención del también periodista Pepe Luis Vázquez.

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