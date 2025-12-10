Pepe Luis Vázquez reacciona a las declaraciones de Page: "Ha entendido que el principal enemigo del PSOE es Sánchez"

El periodista ha reaccionado a la entrevista de García-Page en Al Rojo Vivo, destacando que él es ahora mismo el único dirigente socialista que "cuenta con una mayoría sólida". "No ha dejado títere con cabeza", ha señalado.

Emiliano García-Page ha reconocido que percibe un "problema de fondo" con la "no reacción" que tuvo el PSOE en primera instancia al conocer las denuncias contra el exalto cargo de Moncloa Paco Salazar, preguntándose "qué habría pasado" si no llegan a publicarse las informaciones de 'elDiario.es' con los testimonios de las denunciantes.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el presidente de Castilla-La Mancha pide que el PSOE tenga un discurso claro con este tipo de comportamiento, cuestionando "de qué ha vivido" Salazar en los meses en los que "era evidente que había un problema" con él. "¿Quién le ha contratado? ¿Quién le ha apoyado?", se ha preguntado.

Unas declaraciones a las que Pepe Luis Vázquez ha reaccionado señalando que le han parecido muy "reveladoras". "Algo tiene el agua cuando la bendicen", ha destacado, recordando que Page es a día de hoy el único dirigente del PSOE que cuenta con "una mayoría sólida".

"Ha entendido que el principal enemigo del PSOE es Pedro Sánchez", ha asegurado, explicando que es por este motivo por el que ha decidido marcar una distancia "astrológica" con él. "No ha dejado títere con cabeza", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.