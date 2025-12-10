Carlos E.Cué, tras la declaración de la secretaria de Mazón: "Había mucha gente pendiente y los máximos responsables del poder político en Valencia estaban a por uvas"

Para el periodista, este testimonio expone con crudeza cómo funcionaba el "mundo Mazón" y su forma de trabajar: "nadie fue a informarle de la gravedad de lo que estaba pasando y, claramente, ninguno de ellos la vio".

Carlos E. Cué ha analizado en Al Rojo Vivo la declaración de la directora general de la Secretaría del Gabinete del expresident Carlos Mazón, Pilar Montes, ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba. Montes aseguró que no recuerda haber hablado con Mazón el día de la DANA y que no tuvo conciencia de la dimensión de la catástrofe porque —según dijo— no vio los medios de comunicación ni consultó las redes sociales, a pesar de que cientos de valencianos estaban pidiendo auxilio y llamando al 112.

Para Cué, este testimonio "nos revela muchas cosas sobre cómo funcionaba el mundo Mazón y ayuda a explicar mucho de lo ocurrido". A su juicio, "este tipo de declaraciones hablan de entorno y de un modo de trabajar: nadie fue a informarle de la gravedad de lo que estaba pasando y, claramente, ninguno de ellos la vio. Estamos hablando de gente que no se enteró, en el mejor de los casos. Es terrible".

El periodista recordó que "decenas de miles de personas estaban al tanto, no solo los afectados; la televisión valenciana llevaba informando desde primera hora de la mañana y la Universidad de Valencia llegó a cerrar por la emergencia".

Pese a todo ello, concluyó, "los máximos responsables del poder político en Valencia estaban completamente a por uvas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.