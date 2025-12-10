Page pide que "no queden dudas" con la resolución del 'caso Salazar': "Si no hubiera salido la noticia, ¿seguiríamos sin saber nada?"

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla-La Mancha aboga por "descartar" el "fantasma" que pueda haber con la actuación del PSOE respecto a las denuncias de presunto acoso sexual por parte de Paco Salazar o José Tomé.

Emiliano García-Page ha expresado su preocupación por la falta de reacción inicial del PSOE ante las denuncias contra Paco Salazar, exalto cargo de Moncloa. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el presidente de Castilla-La Mancha critica que Salazar haya seguido contando con apoyo a pesar de las acusaciones. Page considera que la admisión de errores por parte de Pilar Bernabé tras el Consejo de Ministros es el enfoque adecuado, insistiendo en la necesidad de un comportamiento claro y moralmente íntegro en política. Subraya que se debe contar con procedimientos transparentes y evitar la improvisación en casos graves.

Emiliano García-Page percibe un "problema de fondo" con la "no reacción" que tuvo el PSOE en primera instancia al conocer las denuncias contra el exalto cargo de Moncloa Paco Salazar, preguntándose "qué habría pasado" si no llegan a publicarse las informaciones de 'eldiario.es' con los testimonios de las denunciantes.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el presidente de Castilla-La Mancha pide que el PSOE tenga un discurso claro con este tipo de comportamiento, cuestionando "de qué ha vivido" Salazar en los meses en los que "era evidente que había un problema" con él. "¿Quién le ha contratado? ¿Quién le ha apoyado?", se pregunta en laSexta.

Para Page, la respuesta que dio Pilar Bernabé tras la celebración del Consejo de Ministros, en la que reconocía que había "habido errores" por parte de la formación socialista, es el "planteamiento correcto" que se tiene que hacer por parte del Gobierno. "Lo importante es que no queden dudas en el ambiente, tenemos que tener un comportamiento absolutamente claro", incide Page, que recalca que en política "hay que cumplir con lo que se dice".

El líder regional asevera que hay que tener una "moralidad integral", ya que esa moralidad "no va por barrios": "No entiendo que se sea muy moralista con feminismo y no cuando se trata de negocios". Page insiste en que para estos casos tan graves hay que contar "con un procedimiento que sea transparente" y que no se puede "improvisar".

