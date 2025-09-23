Pepe Luis Vázquez exige a Ana Redondo "agachar la cabeza y anunciar una auditoría interna para cuantificar hasta dónde llega el problema de las pulseras antimaltrato"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha señalado que, pese a las advertencias, el Ejecutivo no actuó para corregir el problema y que ahora, en lugar de asumir responsabilidades, se dedica a atacar a todo: bulos y mentiras.

La polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato —originada tras la publicación de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, que hablaba de una pérdida temporal de datos— ha vuelto a intensificarse. En Al Rojo Vivo, el periodista Pepe Luis Vázquez ha destacado una información publicada en La Razón: "Desde el propio SUMAR se advirtió al Gobierno de que se estaba produciendo un error en las pulseras telemáticas".

Vázquez ha sido tajante: "Por mucho que la ministra Ana Redondo intente convencernos de lo contrario, los dispositivos no han funcionado. Lo que me preocupa enormemente es que, a esta hora, el Gobierno siga sin aclarar cuántos casos se han visto afectados o cuántos sobreseimientos se han producido como consecuencia de este fallo. Y sabemos, por lo que han señalado fiscales y jueces, que eran conscientes del problema".

El periodista ha añadido que, pese a las advertencias, el Ejecutivo no tomó medidas para solucionarlo y que ahora, en lugar de asumir responsabilidades, está optando por cargar contra todo: bulos, mentiras… "Pero esto no son bulos ni mentiras, es la palabra de todos contra la de una sola persona: Ana Redondo".

En su opinión, "lo pertinente sería que Redondo agachara la cabeza, asumiera responsabilidades y, sobre todo, anunciara una auditoría interna para cuantificar hasta dónde llega el problema".