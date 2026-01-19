Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

Líneas de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

tragedia en córdoba

Pepe Luis Vázquez revela que su madre pasó por el lugar del accidente de Adamuz minutos antes del siniestro: "El corazón en un puño"

El periodista andaluz analiza el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el primero entre trenes de alta velocidad en España, y subraya la complejidad del terreno: "Dentro de la magnitud de la tragedia, pudo haber sido aún más devastadora".

Pepe Luis Vázquez

El periodista andaluz Pepe Luis Vázquez analiza el siniestro ferroviario en Adamuz (Córdoba) que conmociona a España, el primer accidente entre trenes de alta velocidad, y subraya la importancia del lugar en el que se produjo. Conocedor del terreno, explica que se trata de una zona especialmente compleja.

"Es un tramo que se adentra en Sierra Morena. Además de muchos túneles, hay numerosos puentes, porque la vía atraviesa la sierra de Córdoba, un entorno prácticamente virgen, con mucho campo", detalla.

Por eso, señala que, dentro de la magnitud de la tragedia, el accidente pudo haber tenido consecuencias aún más devastadoras."Lo que nos cuentan los testimonios es que, dentro de lo terrorífico que ha sido —y con la incertidumbre de lo que aún pueda conocerse—, podría haber sido mucho más trágico si el descarrilamiento se hubiera producido en una de las zonas de puentes".

Vázquez reconoce, además, seguir en estado de shock por una circunstancia personal: "Mi madre pasó por allí minutos antes. No dejo de pensar en la poca importancia que le di cuando, ya de noche, me llegó un mensaje suyo diciendo: 'Ya estoy en casa, todo muy bien'".

"Es algo cotidiano, algo natural, a lo que no le das trascendencia", añade. "Y, sin embargo, pocos minutos después empezaron a llegarnos las primeras comunicaciones de lo que había sucedido. Imagínate el corazón en un puño".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Ascienden a 33 los viajeros desaparecidos tras el choque de dos trenes de Iryo y Alvia
  2. El relato de Ana, superviviente del accidente en Adamuz: "Todo se volvió oscuro y empezaron los gritos"
  3. Trump culpa a Noruega de sus planes expansionistas en Groenlandia por no darle el Nobel: "Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"
  4. Salvador Illa seguirá al menos un día más en la UCI: tiene dificultad para caminar tras sufrir una "patología inflamatoria" que podría ser una "infección"
  5. Julio Iglesias pide el archivo de las denuncias por agresión sexual "por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles"
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"