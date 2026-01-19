Pepe Luis Vázquez revela que su madre pasó por el lugar del accidente de Adamuz minutos antes del siniestro: "El corazón en un puño"

El periodista andaluz analiza el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el primero entre trenes de alta velocidad en España, y subraya la complejidad del terreno: "Dentro de la magnitud de la tragedia, pudo haber sido aún más devastadora".

El periodista andaluz Pepe Luis Vázquez analiza el siniestro ferroviario en Adamuz (Córdoba) que conmociona a España, el primer accidente entre trenes de alta velocidad, y subraya la importancia del lugar en el que se produjo. Conocedor del terreno, explica que se trata de una zona especialmente compleja.

"Es un tramo que se adentra en Sierra Morena. Además de muchos túneles, hay numerosos puentes, porque la vía atraviesa la sierra de Córdoba, un entorno prácticamente virgen, con mucho campo", detalla.

Por eso, señala que, dentro de la magnitud de la tragedia, el accidente pudo haber tenido consecuencias aún más devastadoras."Lo que nos cuentan los testimonios es que, dentro de lo terrorífico que ha sido —y con la incertidumbre de lo que aún pueda conocerse—, podría haber sido mucho más trágico si el descarrilamiento se hubiera producido en una de las zonas de puentes".

Vázquez reconoce, además, seguir en estado de shock por una circunstancia personal: "Mi madre pasó por allí minutos antes. No dejo de pensar en la poca importancia que le di cuando, ya de noche, me llegó un mensaje suyo diciendo: 'Ya estoy en casa, todo muy bien'".

"Es algo cotidiano, algo natural, a lo que no le das trascendencia", añade. "Y, sin embargo, pocos minutos después empezaron a llegarnos las primeras comunicaciones de lo que había sucedido. Imagínate el corazón en un puño".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.