Julio Iglesias pide que se archiven las denuncias por presunta agresión sexual "por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles"

Los detallesJulio Iglesias se ha personado en las diligencias que se siguen ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha designado abogado (José Antonio Choclán) y procuradora. Además, pide que se archiven, sin más trámite, las denuncias por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles y, en consecuencia, de la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Julio Iglesias ha solicitado el archivo de la investigación por presuntos abusos sexuales, argumentando la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El cantante, denunciado por dos extrabajadoras, se ha personado en las diligencias y ha designado a José Antonio Choclán como su abogado. Choclán ha pedido acceso directo a la denuncia y criticado el "perjuicio reputacional" sufrido por Iglesias debido a la divulgación mediática del caso. Además, Iglesias se reserva el derecho a emprender acciones legales para proteger sus derechos ante lo que considera un uso abusivo de la vía penal y campañas mediáticas perjudiciales.

Julio Iglesias ha solicitado este lunes el archivo de la investigación abierta contra él por presuntos abusos sexuales, alegando la "ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles y, en consecuencia, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional", según un escrito al que ha tenido acceso laSexta. En el mismo documento, también reclama poder acceder a las diligencias de investigación y obtener copia de todo lo actuado en estas diligencias preprocesales, con el fin de poder intervenir en el expediente.

El cantante, denunciado por dos de sus extrabajadoras por agresión sexual, se ha personado formalmente en las diligencias que se siguen ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Además, ha designado como abogado a José Antonio Choclán y ha elegido procuradora para representarle.

En el escrito dirigido al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Choclán solicita "obtener acceso directo al contenido de la denuncia mediante su personación en las diligencias de investigación preprocesal y su intervención activa, con independencia de cuál sea su desenlace y de que no exista aún procedimiento judicial incoado", y no de forma indirecta o pasiva "en función del control de la información que las denunciantes realicen a través de los medios de comunicación".

El abogado subraya el "perjuicio reputacional" que estaría sufriendo Julio Iglesias debido a la decisión de las denunciantes de publicar la denuncia "mediante la filtración de su contenido y la concesión de entrevistas a un medio de comunicación determinado", información que ha sido ampliamente difundida por otros medios, hecho que, lamenta, ha sido el gran causante de tal daño a la imagen de su cliente.

Choclán critica también que las denunciantes pretendan mantener su anonimato mientras conceden entrevistas, lo que, según él, genera "una anómala situación procesal". Argumenta que, "al haber convertido por su propia decisión el asunto en un caso de interés mediático, que suscita debate público, y no haber mantenido la necesaria reserva, cualquier pretensión de protección frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer".

En el escrito se insiste en que Julio Iglesias debe estar presente en las declaraciones de las denunciantes para poder acreditar la "falsedad" de las imputaciones, si finalmente la Fiscalía decide tomar declaración a las denunciantes -algo que ha aparecido en algunos medios, aunque no está confirmado-.

Además, Iglesias se reserva el derecho a emprender otras acciones legales para proteger sus derechos frente al que considera un uso abusivo de la vía penal y frente a campañas mediáticas que, aún sin resolución judicial, asegura que le estarían causando un daño personal y reputacional difícil de reparar, señala su abogado.

