Salvador Illa seguirá al menos un día más en la UCI: tiene dificultad para caminar tras sufrir una "patología inflamatoria" que podría ser una "infección"

¿Qué ha pasado? El presidente de la Generalitat se encuentra ingresado en el hospital Vall d'Hebron, Barcelona, tras sufrir una afección muscular mientras practicaba deporte.

Salvador Illa permanecerá en la unidad de vigilancia intensiva un día más en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras descartar patologías graves. Sufre una "patología de naturaleza inflamatoria", posiblemente una infección, que afecta a su pierna y le causa dificultades para caminar. Illa ingresó tras sentirse indispuesto haciendo deporte y permanecerá dos semanas más para rehabilitación intensiva. El Govern funcionará con normalidad, con las tareas delegadas en los consellers, según explicó el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau. Illa agradeció en redes sociales el apoyo recibido y destacó la profesionalidad del personal sanitario.

Salvador Illa permanecerá un día más en la unidad de cuidados intensivos (UCI) después de que el equipo médico del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona descartase patologías graves vasculares o tumorales en el presidente de la Generalitat, tras sufrir una "pérdida de fuerza" en músculos de las extremidades inferiores.

Según ha informado el equipo médico, las pruebas apuntan a que sufre una "patología de naturaleza inflamatoria" que podría ser una "infección". Además, han señalado que el president ha tenido fiebre, destacando que este es un síntoma más del proceso inflamatorio.

Illa ingresó el pasado sábado en el hospital tras sentirse indispuesto haciendo deporte. De momento, permanecerá dos semanas más ingresado para que los médicos estudien el origen de su dolencia, que le afecta a una pierna y le causa dificultades para caminar.

Este tiempo de vigilancia es, según ha desgranado el equipo médico, el protocolo habitual para llevar a cabo la rehabilitación, que se centrará en ejercicios y terapia ocupacional. Estas sesiónes serán "intensivas" y se realizarán "mañana y tarde".

El Govern seguirá "funcionando con normalidad" con la delegación de Illa en sus consellers

El Govern "seguirá funcionando con normalidad" y con la agenda delegada en los consellers durante las dos semanas que se prevé que el president Salvador Illa se mantenga ingresado en el hospital Vall d'Hebrón por la afección muscular que le obligará a centrarse en la rehabilitación.

Así lo explicó el domingo a la prensa en el centro hospitalario el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, a quien Illa ha "encargado las tareas de despacho" durante estos 15 días.

La ley de la presidencia de la Generalitat establece en su artículo 20 que "en caso de enfermedad, ausencia o impedimento (...) el president puede encargar el despacho ordinario de los asuntos y funciones correspondientes en otro consejero".

Dalmau aclaró que se mantiene la agenda del Govern y que el ejecutivo catalán seguirá funcionando con normalidad, incluidas las reuniones de los martes del Consell Executiu.

El conseller de Presidencia, quien ha podido visitar junto a la titular de Salud, Olga Pané, al president, aseguró que estarán en contacto con Illa estos días pues él "está al tanto de todo lo que pasa en el país" y tiene "ganas de trabajar", aunque ahora tenga que "concentrarse" en la rehabilitación.

A través de las redes sociales, el propio Illa ha escrito: "Me encuentro bien y con ánimos. Me tocan unos días de pruebas y recuperación. Quiero agradecer a todo el personal sanitario del Hospital Universitario Vall d'Hebrón por su atención y gran profesionalidad".

"Muchas gracias a todas las personas que me han enviado mensajes de ánimo", ha añadido el president, a quien dirigentes de otros partidos políticos le han trasladado de forma pública mensajes de pronta recuperación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.