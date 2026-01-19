El relato de Ana, superviviente del accidente en Adamuz: "Todo se volvió oscuro y empezaron los gritos"

El contexto En Al Rojo Vivo, Ana, una de las supervivientes del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), relata visiblemente afectada los recuerdos del choque y cómo logró salir herida del vagón.

"Cuando busqué a mi hermana, todo se volvió oscuro. Y después solo se escuchaban gritos". Así resume Ana, una supervivientes, el momento más nítido que conserva del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), un episodio que describe "como una película de terror".

Ana viajaba en uno de los trenes implicados y, aún con heridas, ha relatado lo sucedido horas después ante las cámaras de Al Rojo Vivo. "Me empecé a levantar un poco y ahí pensé que aquello no era normal", cuenta. Fue entonces cuando miró a su hermana, que también sobrevivió al accidente y permanece en observación médica. Ese gesto es el último recuerdo consciente que conserva antes de quedarse a oscuras en el vagón.

"Los bomberos la rescataron del tren y se la llevó la ambulancia. Juntas fuimos directamente al hospital", ha explicado Ana sobre el momento en que ambas fueron evacuadas.

Lo que estaba ocurriendo era el descarrilamiento de un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que invadió la vía contraria por la que circulaba un Alvia con destino a Huelva, en el que viajaban 184 personas. El impacto provocó que los dos primeros coches, con 53 pasajeros a bordo, salieran despedidos y cayeran por un terraplén de cuatro metros.

El balance provisional del accidente, ocurrido en el término municipal de Adamuz, se eleva ya a 39 víctimas, una cifra que las autoridades no dan aún por definitiva.

Entre sus recuerdos, Ana describe también el caos posterior al choque: "Había gente que estaba muy bien y gente que estaba muy mal. Sabías que algunos se te iban y no podías hacer nada".

Para salir del vagón necesitó la ayuda de otros pasajeros: "Me ayudó gente que estaba bien. Rompieron los cristales y me sacaron porque yo estaba perdiendo mucha sangre".

Entre lágrimas, Ana ha lanzado además un llamamiento para localizar a su perro, que viajaba con ellas en el tren: "Por favor, si podéis ayudar a buscar a los animales. Son familia también".

