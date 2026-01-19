Pepe Luis Vázquez confiesa que el accidente de Córdoba "podría haber sido mucho más trágico" si el descarrilamiento se hubiera producido en la zona de puentes

Conocedor del terreno, el periodista explica que el accidente de Adamuz se produjo en un tramo especialmente complejo, en plena Sierra Morena, con numerosos túneles y puentes.

En Al Rojo Vivo, el periodista andaluz Pepe Luis Vázquez ha analizado el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), una tragedia que ha sumido al país en el luto, y ha puesto el foco en un factor clave: el lugar exacto en el que se produjo.

Con profundo conocimiento del terreno, Vázquez explica que se trata de un tramo especialmente complejo. "Es una zona que se adentra en Sierra Morena. Hay muchos túneles y numerosos puentes, porque practicamente la vía atraviesa la sierra de Córdoba, un entorno prácticamente virgen, con mucho campo", detalla.

Precisamente por esa orografía, subraya que el balance podría haber sido aún más dramático. "Por lo que cuentan los testimonios, dentro de lo terrorífico que ha sido —y a la espera de conocer más detalles—, el accidente podría haber tenido consecuencias mucho más devastadoras si el descarrilamiento se hubiera producido en alguno de los puentes", señala.

Además, en su caso, confiesa que hay un pensamiento que no logra apartar: la posibilidad de que su madre hubiera estado allí por apenas unos minutos de diferencia. "No dejo de pensar en la poca importancia que le di cuando, ya de noche, me llegó un mensaje suyo diciendo: 'Ya estoy en casa, todo muy bien'".

"Es algo cotidiano, algo natural, a lo que no le das trascendencia", reflexiona. "Y, sin embargo, pocos minutos después empezaron a llegarnos las primeras noticias de lo ocurrido. Imagínate el corazón en un puño".

