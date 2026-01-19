Ahora

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

Líneas de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

tragedia ferroviaria

Pepe Luis Vázquez confiesa que el accidente de Córdoba "podría haber sido mucho más trágico" si el descarrilamiento se hubiera producido en la zona de puentes

Conocedor del terreno, el periodista explica que el accidente de Adamuz se produjo en un tramo especialmente complejo, en plena Sierra Morena, con numerosos túneles y puentes.

Pepe Luis Vázquez confiesa que el accidente de Córdoba "podría haber sido mucho más trágico" si el descarrilamiento se hubiera producido en la zona de puentes

En Al Rojo Vivo, el periodista andaluz Pepe Luis Vázquez ha analizado el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), una tragedia que ha sumido al país en el luto, y ha puesto el foco en un factor clave: el lugar exacto en el que se produjo.

Con profundo conocimiento del terreno, Vázquez explica que se trata de un tramo especialmente complejo. "Es una zona que se adentra en Sierra Morena. Hay muchos túneles y numerosos puentes, porque practicamente la vía atraviesa la sierra de Córdoba, un entorno prácticamente virgen, con mucho campo", detalla.

Precisamente por esa orografía, subraya que el balance podría haber sido aún más dramático. "Por lo que cuentan los testimonios, dentro de lo terrorífico que ha sido —y a la espera de conocer más detalles—, el accidente podría haber tenido consecuencias mucho más devastadoras si el descarrilamiento se hubiera producido en alguno de los puentes", señala.

Además, en su caso, confiesa que hay un pensamiento que no logra apartar: la posibilidad de que su madre hubiera estado allí por apenas unos minutos de diferencia. "No dejo de pensar en la poca importancia que le di cuando, ya de noche, me llegó un mensaje suyo diciendo: 'Ya estoy en casa, todo muy bien'".

"Es algo cotidiano, algo natural, a lo que no le das trascendencia", reflexiona. "Y, sin embargo, pocos minutos después empezaron a llegarnos las primeras noticias de lo ocurrido. Imagínate el corazón en un puño".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Ascienden a 33 los viajeros desaparecidos tras el choque de dos trenes de Iryo y Alvia
  2. El relato de Ana, superviviente del accidente en Adamuz: "Todo se volvió oscuro y empezaron los gritos"
  3. Trump culpa a Noruega de sus planes expansionistas en Groenlandia por no darle el Nobel: "Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"
  4. Salvador Illa seguirá al menos un día más en la UCI: tiene dificultad para caminar tras sufrir una "patología inflamatoria" que podría ser una "infección"
  5. Julio Iglesias pide el archivo de las denuncias por agresión sexual "por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles"
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"