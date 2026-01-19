"La conmoción es total"
Montesinos, tras el accidente de Adamuz: "Mi hermana adelantó ayer el AVE de Madrid a Málaga; si no, hubiera estado a esas horas por Córdoba"
El periodista Pablo Montesinos cuenta en este vídeo el impacto que ha tenido para él este accidente de tren, ya que es una línea que utiliza habitualmente: "La conmoción es total", confiesa.
El periodista andaluzPablo Montesinos, adjunto a la dirección de Artículo 14, es un habitual de esa línea de tren en el que ocurrió el trágico accidente de Adamuz, en Córdoba: "Soy de Málaga y esa línea la cojo muchísimo, además, ese tren de salida es el habitual de quienes terminamos de comer con la familia y nos vamos a María Zambrano".
De hecho, confiesa que su móvil no paró de sonar de amigos y compañeros que le preguntaban si estaba bien: "Es un tren que cogemos habitualmente. Mi hermana adelantó el AVE, si no hubiera estado a esas horas por Córdoba. La conmoción es total. En Málaga, Córdoba o Sevilla es muy habitual coger esa línea", reitera Montesinos.
Y además de sumarse a esa conmoción, señala el periodista, se suma el trabajo de los expertos: "Aspiro a una tregua política aunque sea frágil", asegura, admitiendo que anoche habló con Juanma Moreno y le dijo que ya había hablado con Óscar Puente: "Espero que esa interlocución y ese trabajo conjunto de las instituciones continúe", celebra y concluye.
