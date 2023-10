Pepe Álvarez, secretario general de la UGT analiza en Al Rojo Vivo la medida que incluyeron PSOE y Sumar en su acuerdo de coalición sobre lareducción de la jornada labora, de 40 horas semanales a 37,5 horas. Se reducirá de forma progresiva hasta el año 2025.

"Es necesario reducir la jornada laboral. El acuerdo de de llegar a las 37,5 horas semanales en 2025 y nosotros (UGT) aspiramos a terminar la legislatura con 35 horas semanales. Llevamos 40 años sin reducir la jornada máxima legal en España. En este momento la jornada media de los convenios colectivos es de 38,2 horas semanales", asegura el sindicalista.

"Los cambios tecnológicos os obligan a hacer ese avance, y si no se hace por la vía de la reforma legal, es decir, si no se introduce en el estatuto de los trabajadores, en España es muy difícil ir a un proceso de reducción del tiempo de trabajo porque hay muchas medianas y pequeñas empresas y es difícil poder implantarlo en esas empresas", añade Álvarez, añadiendo que "trabajar más horas no quiere decir ser más productivo". En el video, podemos ver el análisis al completo.