Pedro Vallín: "Hablar de remodelar el Gobierno es una pasada de frenada si no vas a cumplir la amenaza"

En Al Rojo Vivo, Pedro Vallín ha analizado la presión que Sumar está ejerciendo sobre el PSOE tras la crisis abierta en el Gobierno por el goteo de denuncias por presunto acoso sexual y los distintos frentes judiciales. En ese contexto, el socio minoritario del Ejecutivo ha solicitado formalmente una reunión urgente y ha reclamado, a través de un comunicado, "relanzar" la legislatura mediante cambios en el Consejo de Ministros y un mayor impulso a la agenda social. La primera de estas exigencias, sin embargo, fue rechazada por Pedro Sánchez, que descartó una remodelación del Gobierno.

Sobre el choque entre Sumar y el Ejecutivo, Vallín ha puesto el foco en el riesgo de sobreactuar la tensión política. "Cuando uno sabe que no puede romper, escenificar el disgusto hay que dosificarlo bien. No es lo mismo subir el tono que lanzar un órdago. Y si lanzas un órdago, no puedes ir de farol", ha explicado.

A su juicio, plantear una remodelación profunda del Gobierno sin una intención real de llevar la amenaza hasta el final supone un error estratégico. "Esto de decir que hay que remodelar el Gobierno de arriba abajo es una pasada de frenada si no vas a cumplir la amenaza", ha concluido.

