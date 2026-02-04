Pedro Vallín analiza qué pasaría si sale adelante la revalocización de las pensiones pero no el escudo social: "La vida cañón"

El Gobierno ha dividido en dos el decreto ómnibus: por un lado, la revalorización de las pensiones y por otro, el llamado escudo social. El periodista Pedro Vallín explica en este vídeo que pasaría si lo segundo no sale adelante.

Finalmente, y ante la negativa de PP, Vox y Junts, el Gobierno ha tenido que dividir en dos el decreto ómnibus, por un lado la revalorización de las pensiones y por otro, el resto de medidas sociales como por ejemplo, la moratoria de los desahucios, para que al menos, saliese adelante la primera.

De este modo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, advertía este miércoles a los grupos parlamentarios de que votar 'no' al escudo social propuesto por el Gobierno es ser "responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos españoles".

El periodista Pedro Vallín sostiene, en Al Rojo Vivo, que si sale adelante la revalorización de las pensiones, pero no todas las demás medidas del escudo social y el decreto, aunque sea modificado, antidesahucios, al final se va a cumplir lo que la periodista Analía Plaza preconizaba en su libro 'La vida Cañón': "Que los propietarios mayores estarán protegidos por la pensión, pero además podrían desahuciar a lo que malévolamente se ha llamado 'okupas', que son los inquilinos que no pueden seguir pagando la renta del piso", señala el periodista.

En el vídeo podemos ver al completo esta información, así como la opinión del también periodista Pepe Luis Vázquez.