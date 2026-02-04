Gascón, sobre Óscar Puente: "Es muy difícil pasar de ese personaje de 'troll' en las redes a convertirte en un gestor compungido y atento"

El periodista analiza la gestión del Gobierno ante la crisis ferroviaria y critica la falta de medidas tras las declaraciones oficiales: "Se dice que se asume la responsabilidad como si eso, por sí solo, tuviera algún efecto real".

Tras el caos ferroviario que sigue afectando tanto a Rodalies como a la alta velocidad, sin que el servicio termine de recomponerse, el periodista Daniel Gascón ha reflexionado al respecto en Al Rojo Vivo. "Hay algo muy curioso en este Gobierno: esa idea de 'asumo la responsabilidad' sin que después ocurra nada. Se dice que se asume, como si eso, por sí solo, tuviera algún efecto", ha señalado.

Gascón también ha criticado el recurso constante a responsabilizar a ejecutivos anteriores. "La excusa de los años de descuido, de intentar echar la culpa a los gobiernos previos, cuando este lleva ya siete años —casi ocho— en el poder, se sostiene de muy poca manera", ha afirmado.

En este contexto, ha apuntado además a un problema de credibilidad del propio ministro de Transportes, Óscar Puente. "Es muy difícil haber sido antes un personaje, digamos, troll en redes sociales y tratar de presentarte ahora como un gestor compungido y atento", ha concluido.

