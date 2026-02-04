El pronóstico de Pepe Luis Vázquez sobre si saldrá adelante o no la moratoria de los desahucios: "Lo veo muy difícil"

El periodista advierte de que, si "Junts baja el pulgar", la moratoria de los desahucios no saldrá adelante. En cambio, celebra que el decreto de revalorización de pensiones sí prosperará, tras rectificar el Gobierno.

Pese a que el Gobierno decidió dividir el decreto del escudo social en dos textos de cara a las nuevas votación y a los cambios introducidos en las últimas horas, desde Junts adelantaron que votarán en contra del segundo decreto, el que incluye la moratoria para suspender los desahucios de familias vulnerables.

Una posición que confirmó este martes la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en Al Rojo Vivo. Según explicó, su formación se plantó hace una semana ante el decreto ómnibus porque "el Gobierno quería hacer pasar por buenas las okupaciones y los impagos en el mismo decreto en el que se revalorizaban las pensiones". "Junts ha forzado al Gobierno a rectificar", añadió.

Para el periodista de 'La Razón', "la clave está en la postura de Junts per Catalunya", ya que el PP, según las declaraciones de sus dirigentes, también se inclina por rechazar el decreto. "Si Junts baja el pulgar, no saldrá adelante. Esto es pan para hoy y hambre para mañana", advierte.

Su diagnóstico es claro: "Lo veo muy difícil".

Con todo, sí subraya que "hay que celebrar" que el otro decreto, el relativo a la revalorización de pensiones, "el Gobierno se ha enmendado y va a salir adelante".