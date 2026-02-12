Pedro Vallín analiza la iniciativa de Rufián para unir a toda la izquierda: "Responde a la demanda de la calle"

El periodista y escritor analiza y valora en Al Rojo Vivo la iniciativa del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de crear un frente común de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.

Gabriel Rufián ha sido el primero en dar un paso al frente para formar algo así como un frente común de izquierdas, a la izquierda del PSOE, que frene el auge palpable de la ultraderecha en España. El portavoz de ERC en el Congreso ha negado, no obstante, que quiera liderar una coalición de las izquierdas a nivel estatal.

El periodista y escritor Pedro Vallín cree que Rufián ha tomado "una decisión razonable". Según su análisis, esta iniciativa de Rufián responde también a "algo muy evidente", que apuntaba el analista ya fallecido Jaime Miguel, quien decía que "el mercado electoral es un mercado gobernado por la demanda".

Y, en este caso, "el votante, no extremadamente politizado, tiene hoy en Gabriel Rufián el icono del mensaje de izquierdas que pretende ese espacio político", subraya Vallín. En el vídeo podemos ver su intervención completa y con detalle.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.