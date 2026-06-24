Pedro Vallín analiza la exigencia de Nogueras a Sánchez: "Le falta dejar de respirar, lleva dos años anunciando la ruptura"

"Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir", le ha dicho Miriam Nogueras, portavoz de Junts, al presidente del Gobierno. El periodista Pedro Vallín lo analiza en este vídeo.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, le ha mandado un claro mensaje a Pedro Sánchez: "Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir". Según Nogueras, "lo que planteamos [Junts] ahora es un ejercicio de parlamentarismo: sus incumplimientos y su incapacidad de mantener la mayoría hacen insostenible la situación", le ha dicho.

"Es que creo que a Miriam Nogueras le queda decir que va a dejar de respirar, porque lleva dos años o tres anunciando cada semana su ruptura total más dura que la anterior", reacciona el periodista Pedro Vallín. "Y la ruptura no admite gradación, es un valor absoluto cero. O tiene relaciones o no las tiene. Yo creo que hace año y pico, ya que rompió relaciones con el Gobierno", recuerda el periodista.

Y lo de apartar a Sánchez, sentencia, es porque "creo que cada semana tiene que idear una nueva fórmula para explicar lo muy alejada que se siente del PSOE y del presidente Sánchez y esta semana se ha elegido esta de que busque un sustituto dentro de dentro del partido, un independiente o un miembro de Sumar".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención.