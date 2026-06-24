Emilio Delgado, sobre Feijóo: "Es fácil que resista Sánchez cuando enfrente tiene la nada más abosluta"

El portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, analiza en esta ocasión la intervención de Feijóo de este miércoles en el Congreso de los Diputados contestando a Pedro Sánchez. En el vídeo, su análisis.

Este miércoles, Pedro Sánchez comparecía a petición propia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la corrupción que acechan al PSOE. Despues de dar su opinión sobre Pedro Sánchez, del que ha asegurado que le ha faltado más autocrítica, Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha analizado ahora al líder de la oposición en su respuesta a Sánchez.

"Yo antes he dicho que creo que la asunción de responsabilidades por parte del presidente no ha sido suficiente y he explicado cómo se aterriza. Ahora, yo creo que también es importante explicar toda la verdad y nada más que la verdad, que es algo que no suele suceder. ¿Qué tenía enfrente al presidente esta mañana? La nada absoluta", afirma Delgado.

Esto es, "un jefe de la oposición anclado exclusivamente en la indignación moral por la corrupción. Y eso plantea varios problemas: el pasado inmediato del PP en los Gobiernos de España y el presente en muchas comunidades autónomas", afirma el político, recordando que "la Comunidad de Madrid está litigando para que no se permita acceder a documentación pública en referencia al caso Madrid Network, donde se han evaporado 65 millones de euros".

Y añade: "Koldo y Ábalos tienen 24 y 19 años de condena por 400.000 euros y en la Comunidad de Madrid faltan 65 millones de euros. Y el Consejo de Transparencia dice que tiene que entregar esa documentación. La Audiencia Provincial también. Y la señora Ayuso se niega a entregarlo. Por tanto, tiene algunos problemas anclar tu discurso exclusivamente en eso".

Y en segundo lugar, señala Delgado, en su discurso de hoy, "Feijóo no ha propuesto ni una sola medida contra la corrupción. El presidente ha planteado que va a llevar la Ley de integridad de la Administración Pública antes del verano. ¿Qué oportunidad ha desaprovechado jefe de la oposición para sumarse a eso y decir y dos más? Ni una sola medida contra la corrupción".

Ni tampoco, añade, ninguna medida ha dado Feijóo en clave de país, ni sobre desigualdad y sobre empleo, ni sobre servicios públicos.... "Entonces, claro, es fácil que resista a Sánchez cuando lo que tiene enfrente es la nada abosluta", concluye Delgado.

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