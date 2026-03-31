Pedro Vallín analiza la decisión de Mazón de querer personarse en la causa de la DANA: "Es llamativo que quiera captar titulares"

El periodista y escritor Pedro Vallín reacciona a la petición de Mazón de personarse en la causa de la DANA y tener acceso a toda la información de la causa, una petición que se produce días después de que la magistrada acordara citarle como testigo en el procedimiento.

El expresident de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha pedido personarse en la causa de la DANA y tener acceso a toda la información de la causa, a pesar de que los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ valenciano rechazaron por unanimidad investigar al expresident para abrir una causa penal contra Mazón. La petición de Mazón se produce días después de que la magistrada acordara citar como testigo al expresident en el procedimiento.

"Es llamativo que quiera captar titulares una y otra vez, cuando, en realidad, debería estar felicitándose de lo bien librado que ha salido con un puesto en una comisión de las Cortes Valencianas y con el Tribunal Superior de Justicia diciendo que no puede ser encausado", reacciona el periodista y escritor Pedro Vallín, en directo en Al Rojo Vivo.

Sin embargo, Vallín sostiene que esta estrategia "por conocer al detalle el sumario, que es a lo que tienen acceso las partes". Pero "no le va a librar de declarar como testigo con deber de decir verdad".

Ahora bien, "tampoco entiendo muy bien la estrategia de conocer el sumario, porque esto no es un caso de corrupción en el que se haya decretado el secreto y donde las investigaciones no se sabe hasta dónde llegan, sino que es una causa en la que todos sabemos lo que ha pasado", aclara el periodista.

Por lo que "sabiendo cómo ha instruido hasta ahora la causa la jueza de Catarroja, no debería torear mucho con ese juzgado porque podría acabar, de verdad, imputado", concluye Vallín.

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